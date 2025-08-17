"Юнайтед" интересуется Уортоном

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Кристал Пэлас" Адаму Уортону.

"Юнайтед" по-прежнему хотел бы приобрести полузащитника оборонительного плана этим летом, хотя для этого "красным дьяволам" нужно сбросить балласт в лице Алехандро Гарначо, Джейдона Санчо и Антони.



Своей целью номер один среди опорников "Юнайтед" рассматривал Карлоса Балеба из "Брайтона", однако на днях стало известно, что "красные дьяволы" признали невозможным трансфер 21-летнего камерунца в это окно.



По информации talkSPORT, именно 21-летний Уортон и был определен "Юнайтед" в качестве альтернативы Балеба. Своей игрой за "Пэлас" после перехода из "Блэкберна" в январе 2024 Адам зарекомендовал себя одним из ярчайших талантов в Премьер-Лиге.



За свои полтора года в клубе Уортон помог "Пэлас" выиграть Кубок Англии и Суперкубок Англии, и если Адам не покинет "Селхерст Парк" этим летом, то через год будет стоит еще дороже.