"Юнайтед" задумывается о возвращении Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность по возвращению голкипера итальянской "Фиорентины" Давида Де Хеа.

Только в прошлый уикенд "Юнайтед" играл против "Фиорентины" (1:1), и то, возможно, был не последний матч Де Хеа на "Олд Траффорд".



Если верить The Sun, контракт Де Хеа с "Фиорентиной" содержит пункт, позволяющий 34-летнему испанцу вернуться в "Юнайтед" за относительно небольшую сумму.



Де Хеа произвел сильное впечатление в упомянутом предсезонном матче, наведя "Юнайтед" на мысли о возвращении голкипера, сыгравшего 545 поединков за клуб с 2011 по 2023 год.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим по-прежнему хочет добавить конкуренции своему первому номеру Андре Онана, однако у "красных дьяволов" не осталось свободных средств после трат на Матеуса Кунью, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко, и Де Хеа может стать решением в этой ситуации.