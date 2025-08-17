"Юнайтед" задумывается о возвращении Де Хеа
"Манчестер Юнайтед" изучает возможность по возвращению голкипера итальянской "Фиорентины" Давида Де Хеа.
Только в прошлый уикенд "Юнайтед" играл против "Фиорентины" (1:1), и то, возможно, был не последний матч Де Хеа на "Олд Траффорд".
Если верить The Sun, контракт Де Хеа с "Фиорентиной" содержит пункт, позволяющий 34-летнему испанцу вернуться в "Юнайтед" за относительно небольшую сумму.
Де Хеа произвел сильное впечатление в упомянутом предсезонном матче, наведя "Юнайтед" на мысли о возвращении голкипера, сыгравшего 545 поединков за клуб с 2011 по 2023 год.
Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим по-прежнему хочет добавить конкуренции своему первому номеру Андре Онана, однако у "красных дьяволов" не осталось свободных средств после трат на Матеуса Кунью, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко, и Де Хеа может стать решением в этой ситуации.
17.08.2025 14:00
Просмотров: 923
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
" Если верить The Sun "
ахахахаахаххах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий