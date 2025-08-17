Артета: "Это будет самый сложный сезон"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что "канониры" готовятся к самой сложной чемпионской гонке Премьер-Лиги за время его работы.

Сейчас Артета начинает свой пятый полный сезон у руля "Арсенала", в трех предыдущих неизменно занимая второе место в Премьер-Лиге.

И хотя "Арсенал" значительно укрепил свой состав этим летом, конкуренты "канониров" тоже не сидели сложа руки, поэтому Артета ожидает ожесточенной конкуренции.

"Сейчас в лиге невиданная прежде конкуренция. Все мы знаем, что вы должны быт абсолютно превосходны для победы в Премьер-Лиге. Для этого потребуется уровень, который нам пока не знаком, и все мы хотим выиграть ее".

"Уровень тренеров, сыгранные на протяжении нескольких лет составы, повышение потенциала составов, понимание между игроками, мастерство... Это определенно будет самый сложный сезон", — сообщил Артета Sky Sports.




Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2025 13:00

Последние комментарии:




  1. kukuruzko 17.08.2025 13:37 # kukuruzko
    покерок на изи оформит

    (ответить)

  2. gameboy 17.08.2025 13:04 # gameboy
    Будет Артета аут. Зидан ин

    (ответить)

  3. makeewadim 17.08.2025 13:04 # makeewadim
    Скорей всего и последний

    (ответить)

