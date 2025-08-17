Аморим подтвердил, что Шешко готов сыграть против "Арсенала"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что его нападающий Беньямин Шешко готов сыграть против "Арсенала".

Ранее в августе "Юнайтед" приобрел Шешко у "РБ Лейпциг" по сделке стоимостью 74 миллиона фунтов, и пока Беньямин не сыграл ни минуты за свою новую команду.



Однако с помощью тренировок Аморим убедился, что 22-летний словенец находится в хорошей форме, чтобы выйти на поле "Олд Траффорд" в воскресенье.



"У нас было не так много времени он готов. В первую очередь он готов физически. Это важный компонент в нашей лиге".



"Помимо этого, он очень умен, он спрашивает про каждую деталь и всегда думает. Он проводит здесь много времени, работая над своей физической формой. Он готов сыграть. Посмотрим, выйдет ли он в старте".



"Я очень им доволен. Думаю, он обладает огромным потенциалом во всем, что он делает. Он может играть в разные виды футбола. Он почувствует, что Премьер-Лига очень агрессивна. Он будет учиться, но у него огромный потенциал. Я могу представить Бена нападающим "Манчестер Юнайтед" на много лет вперед. Мы заплатили так много денег, чтобы обзавестись нападающим, который будет творить историю в нашем клубе", — цитирует Аморима The Independent.