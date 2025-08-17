Франк обещает беречь Ришарлисона
Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что будет беречь своего нападающего Ришарлисона в этом сезоне.
В субботу Ришарлисон отметился дублем против "Бернли", что позволило "Тоттенхэму" одержать победу 3:0 в матче первого тура Премьер-Лиги.
В предыдущие сезоны у Ришарлисона были большие проблемы с травмами и поддержанием формы, поэтому Франк обещает контролировать состояние 28-летнего бразильца.
"Он был очень хорош против ПСЖ, и сегодня он сыграл исключительным образом. Он много трудился, вел команду, участвовал в розыгрыше мяча и просто доминировал, вдобавок забив два гола".
"Я так рад за него, и наши тренеры, наши медики проделали великолепную работу над его физической готовностью. Думаю, некоторые из вас знают, что он не принимал участия в первом товарищеском матче, потому что нам нужно было его подготовить".
"Это продолжится, и нам нужно следит за этим на протяжении сезона. Это только второй матч сезона, и впереди еще длинный путь, но он выглядит очень позитивно".
"Раньше ему не везло, и мы очень хорошо понимали, что нам нужно подготовить его и беречь его. После всего двух матчей мы не можем сказать, что он был хорош в обоих и больше не столкнется с прежними проблемами".
"Нужно проверить это на более длинном отрезке времени, но первые признаки позитивны", — цитирует Франка Evening Standard.
