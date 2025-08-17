Гвардиола — об избытке игроков в "Сити": "Это нездоровая обстановка"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "нездоровой" обстановку в своей команде из-за избытка игроков.

Накануне "Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:4 над "Вулверхэмптоном". Ряд игроков, включая голкипера Эдерсона, не попали в заявку "горожан" на этот выездной матч.



Гвардиоле не нравится оставлять игроков вне заявки, поэтому Хосеп надеется, что лишние уйдут до закрытия летнего трансферного окна.



"Это слишком много. Слишком много людей, слишком много игроков".



"Дело не в Эдди. Сегодня Родри и Фил (Фоден) отсутствуют, Ковачич травмирован, но вернется, Савиньо и Йошко (Гвардиол) отсутствуют. Натан (Аке) и Гюндо (Гюндоган) были на лавке. Мне нравится глубина состава для участия во всех соревнованиях, но мне не нравится оставлять игроков дома. Я не хочу этого. Это нездоровая обстановка".



"Становится невозможно создать хорошее настроение или хорошую атмосферу для конкуренции. Каждый должен чувствовать, что может играть, может помогать, может соперничать со своими партнерами по команде. Клуб знает это с прошлого сезона, так что это не новость, но ситуация такая, какая есть".



"В ближайшие две недели люди будут разговаривать с игроками и агентами для поиска решений", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.