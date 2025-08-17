Леон Бэйли близок к переходу в "Рому"

Леон Бэйли Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли близок к переходу в итальянскую "Рому".

По информации журналиста Фабрицио Романо, накануне вечером "Рома" провела позитивную встречу с представителями Бэйли, и теперь компромисс очень близок.

О близости сделки также свидетельствует тот факт, что Бэйли не принимал участия в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу.

28-летний игрок сборной Ямайки предпочитает "Рому" испанским клубам, которые также заинтересованы в его услугах.

Добавим, параллельно "Рома" ведет переговоры насчет вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Римляне готовы подписать обоих, но, вероятно, лишь на правах аренды.




17.08.2025

