Леон Бэйли близок к переходу в "Рому"

Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли близок к переходу в итальянскую "Рому".

По информации журналиста Фабрицио Романо, накануне вечером "Рома" провела позитивную встречу с представителями Бэйли, и теперь компромисс очень близок.



О близости сделки также свидетельствует тот факт, что Бэйли не принимал участия в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу.



28-летний игрок сборной Ямайки предпочитает "Рому" испанским клубам, которые также заинтересованы в его услугах.



Добавим, параллельно "Рома" ведет переговоры насчет вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Римляне готовы подписать обоих, но, вероятно, лишь на правах аренды.