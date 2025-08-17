1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 17 августа, тремя поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00



"Челси" одержал пять побед в шести последних матчах Премьер-Лиги — как и в 16 предыдущих (5 ничьих, 6 поражений). "Кристал Пэлас" выиграл все четыре первых выездных поединка чемпионата в 2025 году с общим счетом 8:0, но из шести последних — только один (3 ничьи, 2 поражения). "Синие" ни разу не уступили в 15 последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге (13 побед, 2 ничьи).



"Челси" на несколько месяцев потерял защитника Леви Колуилла, порвавшего крестообразные связки колена. Лечится и Ромео Лавиа. Николас Джексон все еще дисквалифицирован.



"Пэлас" будет лишен травмированных Чади Риада, Шейка Дукуре и Эдди Нкетиа. Даити Камада под вопросом.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БРЕНТФОРД 16:00



В семи предыдущих сезонах "Ноттингем Форест" ни разу не удавалось стартовать с победы (2 ничьи, 5 поражений). В своих четырех последних кампаниях Премьер-Лиги "Брентфорд" никогда не проигрывал в первом туре, четырежды забивая ровно по два гола (2 победы, 2 ничьи). "Лесники" могут похвастать лишь одной победой в восьми последних встречах с "пчелами" в чемпионате (3 ничьи, 4 поражения) — 0:2 на выезде в декабре 2024.



Ожидается, что в старте "Форест" выйдет новичок Дан Ндойе. У Николаса Домингеса травма колена.



"Брентфорду" предстоит оценить готовность Кувина Келлехера и Кевина Шаде, но Витали Янельт точно не сыграет. Йоан Висса готовится к уходу из клуба.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 18:30



"Манчестер Юнайтед" начинает сезон Премьер-Лиги с домашнего матча девятый раз кряду, и это рекорд в истории высшего дивизиона. "Арсенал" не потерпел ни одного поражения в 14 последних выездных поединках Премьер-Лиги (7 побед, 7 ничьих). "Канониры" забивали в каждом из 11 последних выездов к "красным дьяволам" в рамках чемпионата (всего 14 голов).



"Юнайтед" надеется задействовать свою тройку атакующих новичков из Матеуса Куньи, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко. Андре Онана, Джошуа Зиркзее и Расмус Хейлунд решили свои проблемы со здоровьем, но Лисандро Мартинесу и Нуссаиру Мазрауи нужно больше времени.



К дебюту за "Арсенал" готов нападающий Виктор Дьекереш. С первых минут можно будет увидеть и Мартина Субименди. Леандро Троссард надеется залечить свой пах вовремя. Габриэль Жезус остается в лазарете.