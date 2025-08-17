Макати перешел из "Сити" в "Форест"
"Ноттингем Форест" приобрел полузащитника "Манчестер Сити" Джеймса Макати за 30 миллионов фунтов.
Перед этим проведя два года в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, на прошлую кампанию Макати вернулся в родной "Сити". Джеймс забил три гола и отдал две результативные передачи в 32 матчах, но был редким гостем в стартовом составе.
Дефицит игровых минут Макати, а также его истекавший следующим летом контракт подтолкнули "Сити" и Джеймса к расставанию.
К Макати существовал огромный интерес из Премьер-Лиги и Бундеслиги, но 21-летний англичанин выбрал "Форест", с которым заключил контракт до 2030 года.
При этом "Сити" сохранил за собой опцию обратного выкупа и сможет рассчитывать на долю от последующей перепродажи игрока "Форест".
Добавим, за плечами у Макати опыт почти 50 матчей в Премьер-Лиге, а ранее этим летом Джеймс в качестве капитана выиграл Чемпионат Европы U-21 с молодежной сборной Англии.
17.08.2025 06:00
Просмотров: 36
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: