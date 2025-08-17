Рейндерс: "Мечтал о таком дебюте в Премьер-Лиге"

Полузащитник "Манчестер Сити" Тиджани Рейндерс прокомментировал свой дебют в Премьер-Лиге.

Купленный этим летом у "Милана" за 46 миллионов фунтов Рейндерс вышел в стартовом составе "Сити" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



Именно Рейндерс соорудил гол Эрлинга Холанда, когда тот открыл счет на 34-й минуте, а затем Тиджани отличился сам и отдал результативную передачу на все того же Холанда.



После победы со счетом 0:4 на "Молинью" Рейндерс поделился своей радостью, а также признался, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заставил его переосмыслить футбол.



"Очень мило начать таким образом, забив гол и отдав результативную передачу, особенно в Премьер-Лиге. Я мечтал об этом. Начать лучше было невозможно".



"Когда речь о первом матче сезона, вы не знаете, что произойдет или как сыграет соперник, но мы справились довольно хорошо. Они подвергли нас хорошему давлению, но мы сохраняли спокойствие".



"Я многому учусь у тренера. Я по-новому смотрю на то, как нужно играть в футбол".



"Мне важно быстро адаптироваться и стараться каждый раз играть в свою лучшую игру. Мне нравится интенсивность командных тренировок у нас", — сообщил Рейндерс Sky Sports.