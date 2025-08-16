"Брентфорд" купил за рекордные деньги Уаттара

"Брентфорд" обновил свой трансферный рекорд приобретением вингера "Борнмута" Данго Уаттара за 42 миллиона фунтов.

Уаттара подписал с "Брентфордом" пятилетний контракт, причем клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Уаттара выступал за "Борнмут" после своего перехода из "Лорьяна" в январе 2023, забив 11 голов и отдав девять результативных передач в 88 матчах.



Изначально "Борнмут" не собирался продавать Уаттара, однако 23-летний буркиниец выразил желание уйти, и клуб согласился его отпустить по справедливой рыночной цене.



Покупкой Уаттара "Брентфорд" перекрыл свой предыдущий трансферный рекорд — переход нападающего Игоря Тиаго из "Брюгге" за 30 млн. фунтов прошлым летом.



Ожидается, что теперь "Брентфорд" отпустит Йоана Висса в "Ньюкасл", а заменой Уаттара в "Борнмуте" может стать Амин Адли из "Байера".



"Мы очень рады заполучить Данго. Мы знали о нем, и мы были удивлены тем, что он оказался доступен для трансфера. Когда мы узнали об этой возможности, мы сосредоточились на его приглашении".



"Нам нравится его опыт выступлений в Премьер-Лиге, пускай он все еще молод и пока не обрел ритм из-за дефицита регулярной игровой практики", — сообщил главный тренер "пчел" Кит Эндрюс.