"Фенербахче" близок к покупке Зинченко

Турецкий "Фенербахче" близок к приобретению левого защитника "Арсенал" Александра Зинченко.

Зинченко уже вступил в заключительный год по своему контракту, поэтому "Арсенал" открыт к продаже 28-летнего украинца, прочно обосновавшегося на скамейке запасных.



Как сообщат Sporx, спортивный директор "Фенербахч" Девин Озек специально приезжал в Лондон, чтобы встретиться со своим визави из "Арсенала" Андреа Бертой и обсудить условия трансфера.



"Фенербахче" предложил за Зинченко 8.6 млн. фунтов, и "Арсенал" согласился отпустить Александра, который в Стамбуле сможет поработать с бывшим наставником "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо.