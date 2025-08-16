"Форест" приобрел Хатчинсона за 37.5 млн. фунтов

"Ноттингем Форест" подтвердил приобретение вингера "Ипсвича" Омари Хатчинсона за 37.5 млн. фунтов.

Ранее этим летом интерес к Хатчинсону проявлял "Брентфорд", который не смог договориться с "Ипсвичем" по цене. Предложение "Форест" в 35 млн. фунтов тоже было отклонено, однако "лесники" проявили настойчивость.



В итоге Хатчинсон заключил с "Форест" пятилетний контракт и теперь поможет команде Нуну Эшпириту Санту справиться с потерей Энтони Эланги, проданного в "Ньюкасл".



"Ипсвич" только прошлым летом выкупил Хатчинсона у "Челси" за 22.5 млн. фунтов после сезона аренды. В кампании Премьер-Лиги 2024/25 Омари забил три гола и отдал две результативные передачи, чего "трактористам" оказалось недостаточно для выживания в элите.



Добавим, "Челси" как бывший клуб 21-летнего англичанина получит долю в размере около 4 млн. фунтов с этой сделки.