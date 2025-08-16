"Тоттенхэм" разгромил "Бернли"
Дубль Ришарлисона позволил "Тоттенхэму" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы 3:0 против "Бернли".
Летний новичок Мохаммед Кудус получил место в стартовом составе "шпор", но Жоау Палинья и Лука Вушкович начали матч в запасе.
У "бордовых" дебютировали в старте Мартин Дубравка, Кайл Уолкер и Квилиндси Хартман.
Дубравка проявил себя уже спустя полминуты после начала матча, отразив удар Лукаса Бергвалла с края вратарской площади.
"Тоттенхэм" диктовал игру в начале матч и на 10-й минуте все-таки открыл счет. Ришарлисон пробил в касание из района 11-метровой отметки после передачи с правого фланга от Кудуса — 1:0.
В остатке первого тайма зрители больше не увидели действительно опасных моментов, однако ощущение, что у хозяев все под контролем, не покидало.
Вскоре после перерыва Ришарлисон имел двойной момент, но его первый удар был заблокирован защитником, а во втором случае Дубравка выручил "Бернли".
Гости стали чуть раскрываться, но лишь нарвались на второй пропущенный гол. На 60-й минуте Кудус классно обыграл оппонента на правом фланге и навесил в штрафную, где Ришарлисон эффектно пробил "ножницами" — 2:0.
Спустя шесть минут Бреннан Джонсон на скорости ворвался в штрафную, с носка отправив мяч в чужие ворота — 3:0.
"Бордовым" терять уже был нечего, поэтому на некоторое время игра стала открытой, но этот порыв не продлился долго. В концовке никто уже не напрягался.
"Тоттенхэм" реабилитировался в глазах своих болельщиков после обидного поражения от ПСЖ в матче за Суперкубок Европы и одержал почти безупречную победу.
"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче
16.08.2025 19:00
Просмотров: 321
Последние комментарии:
Надо срочно прогноз от Ержана на матчи первого тура АПЛ. Вот где поугарать можно будет.
С победой в Суперкубке уефа, респект.
Пздц, коты из ЧШ Вест Хэм накрячили)
Поттер аут скоро
Вх идет на дно
Ссытесь, чмохи? Кто в суп помочился?
Тотнщит силен, в ничейку скатали с псг, а подзалупаль сходу раздвинули рогатку
Вот он праймовый Ричарлисон, а всего-то навсего надо было просто ставить его в старт, это на две головы выше Соланке, откровенно говоря!
А обезьяна на Теле даже за 5 минут разрешенной прогулки по полю умудрилась отдать неточный пас на центрального защитника.
