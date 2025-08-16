"Тоттенхэм" разгромил "Бернли"

Ришарлисон Дубль Ришарлисона позволил "Тоттенхэму" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы 3:0 против "Бернли".

Летний новичок Мохаммед Кудус получил место в стартовом составе "шпор", но Жоау Палинья и Лука Вушкович начали матч в запасе.

У "бордовых" дебютировали в старте Мартин Дубравка, Кайл Уолкер и Квилиндси Хартман.

Дубравка проявил себя уже спустя полминуты после начала матча, отразив удар Лукаса Бергвалла с края вратарской площади.

"Тоттенхэм" диктовал игру в начале матч и на 10-й минуте все-таки открыл счет. Ришарлисон пробил в касание из района 11-метровой отметки после передачи с правого фланга от Кудуса — 1:0.

В остатке первого тайма зрители больше не увидели действительно опасных моментов, однако ощущение, что у хозяев все под контролем, не покидало.

Вскоре после перерыва Ришарлисон имел двойной момент, но его первый удар был заблокирован защитником, а во втором случае Дубравка выручил "Бернли".

Гости стали чуть раскрываться, но лишь нарвались на второй пропущенный гол. На 60-й минуте Кудус классно обыграл оппонента на правом фланге и навесил в штрафную, где Ришарлисон эффектно пробил "ножницами" — 2:0.

Спустя шесть минут Бреннан Джонсон на скорости ворвался в штрафную, с носка отправив мяч в чужие ворота — 3:0.

"Бордовым" терять уже был нечего, поэтому на некоторое время игра стала открытой, но этот порыв не продлился долго. В концовке никто уже не напрягался.

"Тоттенхэм" реабилитировался в глазах своих болельщиков после обидного поражения от ПСЖ в матче за Суперкубок Европы и одержал почти безупречную победу.

Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 321

Последние комментарии:




  1. sausage 16.08.2025 19:14 # sausage
    Надо срочно прогноз от Ержана на матчи первого тура АПЛ. Вот где поугарать можно будет.

    (ответить)

  2. hammersmith 16.08.2025 19:12 # hammersmith
    С победой в Суперкубке уефа, респект.

    (ответить)

  3. sausage 16.08.2025 19:12 # sausage
    Пздц, коты из ЧШ Вест Хэм накрячили)

    (ответить)

  4. be-line 16.08.2025 19:10 # be-line
    В Волгограде три часа назад был закрыт аэропорт в связи с воздушной тревогой. Теперь над городом виднеется гигантский столб дыма. Местные власти заявляют, что прилета не было и на местном НПЗ просто проводят плановые работы по утилизации излишков топлива. С утра по Белгороду так же активно работают хохлы дронами и зафиксированы множественные прилеты с ранеными гражданскими. Однако в СМИ полная тишина. Всем приказано радоваться прекрасным мирным инициативам бульдозера и Пыпы. Быть добру!

    (ответить)

  5. thegodfather 16.08.2025 19:08 # thegodfather
    Поттер аут скоро
    Вх идет на дно

    (ответить)

  6. cristian-romero 16.08.2025 19:05 # cristian-romero
    Ссытесь, чмохи? Кто в суп помочился?

    (ответить)

  7. meshuggah 16.08.2025 19:03 # meshuggah
    Тотнщит силен, в ничейку скатали с псг, а подзалупаль сходу раздвинули рогатку

    (ответить)

  8. vagifspurs 16.08.2025 19:00 # vagifspurs
    Вот он праймовый Ричарлисон, а всего-то навсего надо было просто ставить его в старт, это на две головы выше Соланке, откровенно говоря!

    А обезьяна на Теле даже за 5 минут разрешенной прогулки по полю умудрилась отдать неточный пас на центрального защитника.

    (ответить)

