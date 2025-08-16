Хау: "Дверь открыта для Исака"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что "дверь открыта" для нападающего Александера Исака, чтобы вернуться к выступлениям за "сорок".

Настойчиво требуя отпустить его в "Ливерпуль", Исак был отстранен от тренировок с первой командой "Ньюкасла" и не принял участия в матче первого тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в субботу.



После безголевого матча на "Вилла Парк" Хау дал понять, что в отношениях между игроком и клубом мосты еще не сожжены. Эдди лишь хочет убрать сохраняющуюся неопределенность.



"Ничего не изменилось. Дверь действительно открыта. Он должен решить, чего он хочет".



"Мы бы хотели разрешить эту ситуацию. Нам нужна ясность. Вам не хочется ни на что отвлекаться".



"Я не контролирую это. Есть один человек, который контролирует это. Давайте посмотрим. Я занял ясную позицию. Я сосредоточен на команде", — цитирует Хау Sky Sports.