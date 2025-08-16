"Пэлас" обратился к "Лестеру" насчет Эль-Ханнуса

"Кристал Пэлас" обратился к "Лестеру" насчет приобретения атакующего полузащитника Билаля Эль-Ханнуса.

Ранее днем стало известно, что "Пэлас" приблизился к продаже в "Тоттенхэм" Эберечи Эзе, который не будет задействован в матче Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.



Как сообщает The Athletic, заменить Эзе в "Пэлас" может Эль-Ханнус, который интересен ряду клубов Премьер-Лиге и открыт к идее продолжить карьеру на "Селхерст Парк".



Пока "Пэлас" лишь начал переговоры с "Лестером" и еще не выдвигал свое предложение по 21-летнему марокканцу, который начал новый сезон Чемпионшипа с двух результативных передач против "Шеффилд Уэнсдей".



Добавим, "Лестер" лишь год назад приобрел Эль-Ханнуса у "Генка" за 19 миллионов фунтов.