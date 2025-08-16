"Галатасарай" предложил 8.3 млн. фунтов за Эдерсона

Турецкий "Галатасарай" сделал свое стартовое предложение о покупке голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона за 10 миллионов евро (8.3 млн. фунтов).

В преддверии матча первого тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не уверен насчет будущего Эдерсона, у которого остается один год по контракту.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Галатасарай" делает все возможное, чтобы переманить Эдерсона, и уже направил свое предложение о покупке, однако "Сити" оценивает 31-летнего бразильца дороже, нежели 8.3 млн. фунтов.



При этом "Сити" уже готов на случай ухода Эдерсона, установив контакт с Джанлуиджи Доннаруммой, которого ПСЖ всячески подталкивает к уходу из клуба.



Доннарумма открыт к переходу в "Сити", и проблем с согласованием личного контракта возникнуть не должно, хотя с ПСЖ Джанлуиджи так и не удалось договориться о продлении сотрудничества.