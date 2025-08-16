Каррагер раскритиковал игру "Ливерпуля" в обороне

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "красные" не смогут защитить титул Премьер-Лиги со своей "шокирующей" игрой в обороне.

Накануне "Ливерпуль" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с победы 4:2 над "Борнмутом", однако игра команды Арне Слота в обороне произвела на Каррагера крайне негативное впечатление.



"Это невероятно. Семеньо сыграл великолепно — но у "Ливерпуля" есть эта проблема".



"Сколько игроков оказались перед мячом, когда они вели 2:1? Может быть, восемь. Так нельзя. Это шокирует на этом уровне".



"Это невероятно, что Семеньо удалось пробежать так далеко и нанести удар, но куда движется Конате? Он провел действительно слабый матч как центральный защитник".



"Что-то не в порядке. Не в порядке. Это только второй матч с учетом Суперкубка Англии, но я видел достаточно футбола в своей жизни. Идея о том, чтобы бросать все силы вперед, не для меня. Мне не нравится это".



"Во время матча за Суперкубок Англии на прошлой неделе у меня никогда не было ощущения, что "Ливерпуль" контролирует игру. Вы можете сыграть 2:2 против "Пэлас", такое бывает. Но важно то, как легко "Кристал Пэлас" проходил "Ливерпуль" и как легко было сопернику сегодня".



"В первом тайме "Борнмут" должен был повести минимум 2:0 на одной стадии".



"Это определенно проблема, которую Арне Слоту нужно решить. Люди говорят, что им нужен центральный защитник, но центральный защитник это не поправит. Он просто займет место Конате".



"Дело в том, как строит свою игру команду с двумя атакующими крайними защитниками и номером 10, который больше заинтересован в в игре с мячом, чем в оборонительных действиях, в отличие от Собослаи в прошлом сезоне".



"Если "Ливерпуль" продолжит в том же духе, я не думаю, что они выиграют лигу", — цитирует Каррагера Sky Sports.