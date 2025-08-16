Мареска не держит Джексона

Николас Джексон Наставник "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что нападающий Николас Джексон может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом "Челси" укрепил свое нападение Лиамом Делапом и Жоао Педро, на которых было суммарно потрачено 90 миллионов фунтов.

Поэтому Мареска считает возможным отпустить Джексона, который пропустит матч первого тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье из-за дисквалификации.

"Он тренируется с нами (с первой командой), но он не будет задействован. Вы и так знаете ситуацию. Трансферное окно открыто. Он может уйти, поэтому посмотрим", — приводит слова Марески Evening Standard.

Добавим, претендентом номер один на Джексона считается "Ньюкасл", который проиграл борьбу "Манчестер Юнайтед" за Беньямина Шешко и до сих пор не отговорил Александера Исака от ухода из клуба.




16.08.2025

