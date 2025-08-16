Мареска не держит Джексона

Наставник "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что нападающий Николас Джексон может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом "Челси" укрепил свое нападение Лиамом Делапом и Жоао Педро, на которых было суммарно потрачено 90 миллионов фунтов.



Поэтому Мареска считает возможным отпустить Джексона, который пропустит матч первого тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье из-за дисквалификации.



"Он тренируется с нами (с первой командой), но он не будет задействован. Вы и так знаете ситуацию. Трансферное окно открыто. Он может уйти, поэтому посмотрим", — приводит слова Марески Evening Standard.



Добавим, претендентом номер один на Джексона считается "Ньюкасл", который проиграл борьбу "Манчестер Юнайтед" за Беньямина Шешко и до сих пор не отговорил Александера Исака от ухода из клуба.