Гвардиола надеется сохранить Савиньо в "Сити" "на много лет"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не хочет видеть вингера Савиньо среди покидающих клуб игроков.

Гвардиола уже говорил, что у него образовался избыток игроков, поэтому Хосеп готовится к расставаниям в остатке лета.



Однако Гвардиола надеется сохранить Савиньо, которым активно интересуется "Тоттенхэм". Хосеп хочет, чтобы бразилец провел в "Сити" "много лет".



"Еще несколько игроков уйдет, но я думаю, это одинаково для многих клубов. Это сложно, потому что я люблю их, им нравится быть здесь, но ситуация непростая, и они знают это".



"У нас много игроков, и двое или трое останутся вне заявки завтра. Когда вернутся травмированные, их будет четверо или пятеро. Это не идеальная ситуация".



"Я не знаю, сколько точно уйдет. Впереди еще три недели".



"Если "Тоттенхэм" или какой-либо другой клуб хочет нашего игрока, они должны обратиться к нашему клубу. Сегодня я озабочен лишь тем, чтобы Савиньо остался с нами на этот сезон и еще на много лет, потому что ему только 21".



"Обладая таким потенциалом, он уже сыграл много минут. Он должен прибавить в принятии решений, но он выдающийся игрок. Иначе он бы не сыграл более 3,000 минут (в прошлом сезоне)".



"Как и всегда, желание самого игрока превыше всего. Дальше нужно договориться с клубом, потому что без этого игрок останется здесь", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Также Гвардиола поведал, что Савиньо получил травму в предсезонном матче против "Палермо" в прошлый уикенд и теперь пропустит несколько недель.