1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 16 августа, пятью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — НЬЮКАСЛ 14:30



"Астон Вилла" не проиграла ни одного из 21 последнего домашнего матча во всех соревнованиях (15 побед, 6 ничьих). "Ньюкасл" завершил прошлый сезон Премьер-Лиги двумя поражениями подряд — хуже серия была только в декабре-январе 2023/24 (4). "Сороки" проиграли пять из шести последних выездных встреч с "вилланами" в чемпионате (1 победа).



"Астон Вилла" может задействовать своего новичка Эванна Гессана. Джейкоб Рэмси готовится к уходу из клуба.



В заявку "Ньюкасла" должны попасть летние новички Аарон Рамсдейл, Малик Тиав и Энтони Эланга. У Джо Уиллока травма лодыжки, Энтони Гордон под вопросом.



БРАЙТОН — ФУЛХЭМ 17:00



Каждый из четырех предыдущих сезонов Премьер-Лиги "Брайтон" начинал с победы. "Фулхэм" стартовал с победы только в одной из восьми последних кампаний (3 ничьи, 4 поражения). "Дачники" выиграли лишь одну из семи последних выездных встреч с "чайками" в чемпионате (3 ничьи, 3 поражения).



Адам Уэбстер, Солли Марч и Хулио Энсисо находятся в лазарете "Брайтона". Карлос Балеба залечил свое колено. Джеку Хиншелвуду предстоит фитнест-тест. Том Уотсон, Стефанос Цимас и Хараламбос Костулас еще находятся в процессе адаптации, но Максим Де Кейпер должен выйти в старте.



Защитник "Фулхэма" Энтони Робинсон продолжает свое восстановление после операции на колене. Родриго Мунис готов сыграть, несмотря на интерес "Аталанты".



САНДЕРЛЕНД — ВЕСТ ХЭМ 17:00



В своих семи последних сезонах выступлений в Премьер-Лиге "Сандерленд" не побеждал в первом туре (4 ничьи, 3 поражения). "Вест Хэм" проиграл только один из 17 последних матчей чемпионата против новичков высшего дивизиона (13 побед, 3 ничьи). "Молотобойцы" ни разу не уступили в восьми последних встречах с "черными котами" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 4 поражения).



"Сандерленду" нужно принять решения насчет своих многочисленных новичков, но Люк О'Нин, Аджи Алезе, Лео Йельде, Деннис Циркин и Ромейн Мандл точно не сыграют.



Вингер "Вест Хэма" Крисенио Саммервилл идет на поправку после травмы задней поверхности бедра, но играть пока не готов. Новичок Мадс Хермансен может подвинуть Альфонса Ареоля с ворот, но Кайлу Уолкер-Питерсу едва ли удастся сделать то же самое с Аароном Ван-Биссакой.



ТОТТЕНХЭМ — БЕРНЛИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" третий сезон Премьер-Лиги подряд начнет с домашнего матча против новичка дивизиона, оба предыдущих выиграв с одинаковым счетом 3:1. В каждом из 46 поединков прошлой кампании Чемпионшипа "Бернли" не пропускал более одного гола. "Шпоры" выиграли восемь из девяти последних домашних встреч с "бордовыми" в Премьер-Лиге (1 ничья).



Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума, пропустивший матч за Суперкубок Европы против ПСЖ по дисциплинарным причинам, снова в обойме. Раду Дрэгушин, Кота Такаи, Дестини Удоджи, Джеймс Мэддисон, Брайан Хиль, Манор Соломон и Деян Кулусевски травмированы.



"Бернли" будет лишен лишь Зеки Амдули и Бенсона Мануэля. Кайл Уолкер может сыграть против своего бывшего клуба.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Каждый из трех предыдущих сезонов Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" начинал с поражения. "Манчестер Сити" проиграл только один из 31 последнего матча чемпионата, выпавших на август (26 побед, 4 ничьи). "Волки" потерпели девять поражений в 10 последних встречах с "Сити" в Премьер-Лиге (1 победа).



Леон Чивоме и Фабиу Силва пока не готовы покинуть лазарет "Вулверхэмптона", но Йерсон Москера уже в строю.



Среди потерь "Сити" значатся Эдерсон, Матео Ковачич, Калвин Филлипс, Родри, Савиньо. Новички Райан Аит-Нури и Тиджани Рейндерс должны выйти в старте.