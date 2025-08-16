"Пэлас" хочет за Гехи более 40 млн. фунтов
"Кристал Пэлас" оценивает своего капитана Марка Гехи более чем в 40 миллионов фунтов.
Контракт Гехи истекает следующим летом, поэтому "Пэлас" надеется продать своего ведущего защитника этим летом.
Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" уже провел переговоры с "Пэлас" насчет приобретения Гехи, но в данный момент два клуба значительно расходятся в оценке стоимости Марка.
Несмотря на интерес к Гехи других клубов, "Ливерпуль" остается главным претендентом на Марка и может попытаться включить в сделку по 25-летнему англичанину кого-нибудь из своих игроков.
Сам Гехи рад остаться в "Пэлас" на этот сезон и сыграть за "орлов" в Европе, чтобы затем покинуть клуб свободным агентом.
16.08.2025 09:00
Просмотров: 456
Последние комментарии:
40 млн. в данном случае - предел для последнего года контракта.
