"Пэлас" хочет за Гехи более 40 млн. фунтов

Марк Гехи "Кристал Пэлас" оценивает своего капитана Марка Гехи более чем в 40 миллионов фунтов.

Контракт Гехи истекает следующим летом, поэтому "Пэлас" надеется продать своего ведущего защитника этим летом.

Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" уже провел переговоры с "Пэлас" насчет приобретения Гехи, но в данный момент два клуба значительно расходятся в оценке стоимости Марка.

Несмотря на интерес к Гехи других клубов, "Ливерпуль" остается главным претендентом на Марка и может попытаться включить в сделку по 25-летнему англичанину кого-нибудь из своих игроков.

Сам Гехи рад остаться в "Пэлас" на этот сезон и сыграть за "орлов" в Европе, чтобы затем покинуть клуб свободным агентом.




  sausage 16.08.2025 09:57
    40 млн. в данном случае - предел для последнего года контракта.

