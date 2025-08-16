Премьер-Лига объяснила, почему Сенеси избежал удаления против "Ливерпуля"

Премьер-Лига объяснила, почему защитник "Борнмута" Маркос Сенеси избежал удаления против "Ливерпуля".

Первого спорного судейского момента в новом сезоне Премьер-Лиги не пришлось ждать долго. Уже на 13-й минуте матча между "Ливерпулем" и "Борнмутом" Сенеси, не сумев укротить мяч бедром, попытался дотянуться до мяча кончиками пальцев.



При этом нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике уже был готов завладеть мячом и без сопротивления убежать к чужим воротам.



Однако рефери Энтони Тэйлор не увидел здесь нарушения правил, а система VAR поддержала его решение.



"Решение рефери не показывать красную карточку Сенеси было проверено и подтверждено VAR. Действие не было сочтено умышленной игрой рукой или срывом голевой возможности из-за дистанции до ворот", — говорится в заявлении Премьер-Лиги.



