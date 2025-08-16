Премьер-Лига объяснила, почему Сенеси избежал удаления против "Ливерпуля"

Маркос Сенеси Премьер-Лига объяснила, почему защитник "Борнмута" Маркос Сенеси избежал удаления против "Ливерпуля".

Первого спорного судейского момента в новом сезоне Премьер-Лиги не пришлось ждать долго. Уже на 13-й минуте матча между "Ливерпулем" и "Борнмутом" Сенеси, не сумев укротить мяч бедром, попытался дотянуться до мяча кончиками пальцев.

При этом нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике уже был готов завладеть мячом и без сопротивления убежать к чужим воротам.

Однако рефери Энтони Тэйлор не увидел здесь нарушения правил, а система VAR поддержала его решение.

"Решение рефери не показывать красную карточку Сенеси было проверено и подтверждено VAR. Действие не было сочтено умышленной игрой рукой или срывом голевой возможности из-за дистанции до ворот", — говорится в заявлении Премьер-Лиги.




Автор mihajlo   

Дата 16.08.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 870

  1. superperez101 16.08.2025 08:13 # superperez101
    Да и хорошо что не удалили, вишни встали бы в мертвейший автобус и всё

    (ответить)

  2. sellman 16.08.2025 07:54 # sellman
    Судейство в Англии как было говном, так и осталось.

    (ответить)

  3. bangladesh 16.08.2025 07:39 # bangladesh
    «Действие не было сочтено умышленной игрой»

    Чувак махнул своей граблей спецом чтобы Этикетка не получила мяч, короче в Англии как были судьи долбоебами, так и остались

    (ответить)

  4. bmw-e34 16.08.2025 07:27 # bmw-e34
    Ну и ладно.
    Чувак просто на мандраже растерялся немного. В первой игре сезона можно и простить

    (ответить)

