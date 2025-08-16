Премьер-Лига объяснила, почему Сенеси избежал удаления против "Ливерпуля"
Премьер-Лига объяснила, почему защитник "Борнмута" Маркос Сенеси избежал удаления против "Ливерпуля".
Первого спорного судейского момента в новом сезоне Премьер-Лиги не пришлось ждать долго. Уже на 13-й минуте матча между "Ливерпулем" и "Борнмутом" Сенеси, не сумев укротить мяч бедром, попытался дотянуться до мяча кончиками пальцев.
При этом нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике уже был готов завладеть мячом и без сопротивления убежать к чужим воротам.
Однако рефери Энтони Тэйлор не увидел здесь нарушения правил, а система VAR поддержала его решение.
"Решение рефери не показывать красную карточку Сенеси было проверено и подтверждено VAR. Действие не было сочтено умышленной игрой рукой или срывом голевой возможности из-за дистанции до ворот", — говорится в заявлении Премьер-Лиги.
16.08.2025 07:00
Просмотров: 870
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да и хорошо что не удалили, вишни встали бы в мертвейший автобус и всё
(ответить)
Судейство в Англии как было говном, так и осталось.
(ответить)
«Действие не было сочтено умышленной игрой»
Чувак махнул своей граблей спецом чтобы Этикетка не получила мяч, короче в Англии как были судьи долбоебами, так и остались
(ответить)
Ну и ладно.
Чувак просто на мандраже растерялся немного. В первой игре сезона можно и простить
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий