Фанат "Ливерпуля" на инвалидной коляске оскорбил Семеньо на расовой почве

Антуан Семеньо Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната "Ливерпуля" в матче первого тура Премьер-Лиги.

Победный для "Ливерпуля" матч против "Борнмута" в пятницу вечером (4:2) был внезапно остановлен рефери Энтони Тэйлором в первом тайме.

Семеньо лично обратил внимание Тэйлора на поведение фаната "Ливерпуля" в инвалидной коляске на Главной трибуне "Энфилда", и Энтони последовал обновленным антидискриминационным протоколам.

Как сообщает Daily Mail, упомянутый фанат был немедленно выдворен со стадиона, оба клуба осудили такое поведение, а Премьер-Лига пообещала провести тщательное расследование.

Добавим, во втором тайме Семеньо оформил дубль, на некоторое время сделав счет 2:2, однако "Ливерпуль" дважды забил в концовке и вырвал победу.




Метки Борнмут, Ливерпуль, Премьер-Лига, происшествия, расизм, Семеньо

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2025 06:00

Просмотров: 366

Последние комментарии:




  1. quavo 16.08.2025 06:45 # quavo
    Уахаха, типикал подливер

    

  2. hachidlo 16.08.2025 06:19 # hachidlo
    Армянская, престарелая бабца, ты что забыла на Энфильде? Подрабатываешь мобильным уборщиком?

    

  3. hachidlo 16.08.2025 06:18 # hachidlo
    Сосич?

    

  4. wengerrrro 16.08.2025 06:01 # wengerrrro
    насколько же наглухо отбитые люди существуют

    

