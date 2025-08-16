Фанат "Ливерпуля" на инвалидной коляске оскорбил Семеньо на расовой почве
Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо подвергся расистским оскорблениям со стороны фаната "Ливерпуля" в матче первого тура Премьер-Лиги.
Победный для "Ливерпуля" матч против "Борнмута" в пятницу вечером (4:2) был внезапно остановлен рефери Энтони Тэйлором в первом тайме.
Семеньо лично обратил внимание Тэйлора на поведение фаната "Ливерпуля" в инвалидной коляске на Главной трибуне "Энфилда", и Энтони последовал обновленным антидискриминационным протоколам.
Как сообщает Daily Mail, упомянутый фанат был немедленно выдворен со стадиона, оба клуба осудили такое поведение, а Премьер-Лига пообещала провести тщательное расследование.
Добавим, во втором тайме Семеньо оформил дубль, на некоторое время сделав счет 2:2, однако "Ливерпуль" дважды забил в концовке и вырвал победу.
16.08.2025 06:00
Последние комментарии:
