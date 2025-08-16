"Ливерпуль" начал новый сезон с победы над "Борнмутом"

"Ливерпуль" начал защиту титула Премьер-Лиги с домашней победы 4:2 над "Борнмутом".

Главный тренер "красных" Арне Слот выпустил в старте четырех своих летних новичков в лице Джереми Фримпонга, Милоша Керкеза, Флориана Вирца и Уго Экитике.



В стартовом же составе "вишенок" оказалось трое дебютантов: Джордже Петрович, Бафоди Диаките и Адриен Трюффер.



"Ливерпуль" начал матч с пары хороших моментов. Сперва Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга и нанес крученый удар, но Петрович в прыжке отвел угрозу от своих ворот. А затем Виргил Ван Дейк пробил головой неточно с подступов к вратарской.



На 13-й минуте Маркос Сенеси коснулся мяча рукой, но VAR и рефери Энтони Тэйлор не отреагировали. К тому времени "Борнмут" несколько сбил темп и отодвинул игру от своих ворот.



Атакующая игра у хозяев разладилась, но это не помешало им открыть счет на 37-й минуте. Экитике не смог пробросить мяч между ног Сенеси, но благодаря удачному отскоку Уго прошел оппонента и, оказавшись в центре штрафной, поразил ворота — 1:0.



Второй тайм начался с того, что "красные" удвоили свое преимущество. Коди Гакпо подхватил мяч от Экитике на левом краю штрафной, промчался вдоль границы площадки и пробил низом — 2:0.



На 64-й минуте "Борнмут" внезапно огрызнулся молниеносной контратакой, в завершении которой Дэвид Брукс прострелил с левого фланга, а Антуан Семеньо пробил в касание из центра штрафной — 2:1.



"Вишенки" воодушевились и на 76-й минуте провели еще одну контратаку. Семеньо со своей половины поля добрался до границы чужой штрафной и, не замечая Виргила Ван Дейка с Ибраимой Конате, поразил нижний угол ворот — 2:2.



Хозяева не были настроены делиться очками, и их штурм увенчался голом на 88-й минуте. Появившийся на замену Федерико Кьеза пробил с лету по отброшенному к нему в штрафной мячу — 3:2.



В компенсированное время Салах поставил точку в матче. Мохамед подхватил мяч вблизи чужой штрафной, вошел внутрь площадки с левого фланга и, не став делать передачу на партнера, пробил меж двух защитников — 4:2.



Как и матч за Суперкубок Англии, эта игра показала, что после прихода новичков "Ливерпулю" не хватает баланса, особенно в плане оборонительных действий. "Борнмут" по-настоящему показал зубы, но все равно уехал домой ни с чем.



"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче