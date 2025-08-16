"Ливерпуль" начал новый сезон с победы над "Борнмутом"

Федерико Кьеза "Ливерпуль" начал защиту титула Премьер-Лиги с домашней победы 4:2 над "Борнмутом".

Главный тренер "красных" Арне Слот выпустил в старте четырех своих летних новичков в лице Джереми Фримпонга, Милоша Керкеза, Флориана Вирца и Уго Экитике.

В стартовом же составе "вишенок" оказалось трое дебютантов: Джордже Петрович, Бафоди Диаките и Адриен Трюффер.

"Ливерпуль" начал матч с пары хороших моментов. Сперва Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга и нанес крученый удар, но Петрович в прыжке отвел угрозу от своих ворот. А затем Виргил Ван Дейк пробил головой неточно с подступов к вратарской.

На 13-й минуте Маркос Сенеси коснулся мяча рукой, но VAR и рефери Энтони Тэйлор не отреагировали. К тому времени "Борнмут" несколько сбил темп и отодвинул игру от своих ворот.

Атакующая игра у хозяев разладилась, но это не помешало им открыть счет на 37-й минуте. Экитике не смог пробросить мяч между ног Сенеси, но благодаря удачному отскоку Уго прошел оппонента и, оказавшись в центре штрафной, поразил ворота — 1:0.

Второй тайм начался с того, что "красные" удвоили свое преимущество. Коди Гакпо подхватил мяч от Экитике на левом краю штрафной, промчался вдоль границы площадки и пробил низом — 2:0.

На 64-й минуте "Борнмут" внезапно огрызнулся молниеносной контратакой, в завершении которой Дэвид Брукс прострелил с левого фланга, а Антуан Семеньо пробил в касание из центра штрафной — 2:1.

"Вишенки" воодушевились и на 76-й минуте провели еще одну контратаку. Семеньо со своей половины поля добрался до границы чужой штрафной и, не замечая Виргила Ван Дейка с Ибраимой Конате, поразил нижний угол ворот — 2:2.

Хозяева не были настроены делиться очками, и их штурм увенчался голом на 88-й минуте. Появившийся на замену Федерико Кьеза пробил с лету по отброшенному к нему в штрафной мячу — 3:2.

В компенсированное время Салах поставил точку в матче. Мохамед подхватил мяч вблизи чужой штрафной, вошел внутрь площадки с левого фланга и, не став делать передачу на партнера, пробил меж двух защитников — 4:2.

Как и матч за Суперкубок Англии, эта игра показала, что после прихода новичков "Ливерпулю" не хватает баланса, особенно в плане оборонительных действий. "Борнмут" по-настоящему показал зубы, но все равно уехал домой ни с чем.

"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче




Последние комментарии:




  1. bembo 16.08.2025 00:47 # bembo
    заебок шо лфк выиграл
    а то еще опять вышли бы на рынок 300 лямов на очередных флопчиков тратить

    (ответить)

  2. pozitiv4ik 16.08.2025 00:27 # pozitiv4ik
    Ну смех смехом.

    Челси сомнет такой Ливерпуль просто на изи. Особенно если игра будет от соперника. Это прям заметно стало.

    (ответить)

  3. hammersmith 16.08.2025 00:26 # hammersmith
    продавайте двух КОНЧЕННЫХ долбоебов бандейка и конате
    Кьяза топарь дикий

    (ответить)

  4. imf-tua 16.08.2025 00:22 # imf-tua
    Голые факты с которыми не поспорить:

    – Трамп ждал Путина у самолета. В то время как зеленского встречал у Белого Дома, куда зеля сам добирался на машине как лох

    – Путину солдаты НАТО растелили красную дорожку стоя на коленях.
    Зеленскому растелили хуй с маслом.

    – Трамп стоял и аплодировал Путину пока тот шёл к нему. Зеля же всю встречу был каким-то попуском

    Поздняков.Подписаться

    (ответить)

  5. v-0987654321 16.08.2025 00:21 # v-0987654321
    С Защитой худо еще и Гомес в помощь вернулся

    Бааааляяя это буеть пздц

    (ответить)

  6. pozitiv4ik 16.08.2025 00:19 # pozitiv4ik
    Удивительно как скаузеров смяли на контрах и почти подавили на физухе.
    Экитике крутой футболист.
    Если честно то Слот играет на багаже Клоппа.

    Сегодня просто Петрович заруинил в соло игру. Все 4 гола.
    Пуль Клоппа просто не давал сопернику ничего сделать вообще, особенно на Энфилде.

    (ответить)

  7. skydreams 16.08.2025 00:17 # skydreams
    Норм судя по xg во 2 тайме Борнмут зубы показал. Кстати чо все говорят, что они никого на цз не купили? Купили ж за дохуя бабок какого-то негра. Сенеси тоже неплохой защ. Сча связи наладят и все ок будет

    (ответить)

  8. halamadrid94 16.08.2025 00:15 # halamadrid94
    Пиздец блять. Где нацистская шерстяная бабца, выходи сука! Что там ты пиздела, когда я писал про возможные проблемы с балансом, про слишком атакующие крайки в обороне, про то что ВВД и Конате не смогут подчищать за ними постоянно? Ебаный Дилетант , у которого "все под контролем". Не думай, что Грава спасёт твой жалкий зад.

    А если по игре пройтись, то это лютый отскок. Разобранный Борнмут напрягал жёстко моментами. Хорошо хоть пенсы под маской Петровича отправили Санчеса вишенкам. По хорошему нужен хороший полузащитник оборонительного плана, ЦЗ (если 2 , то вообще улёт) , форвард и побольше шанса Кьезе от лысого уебка. Неужели карета Клоппа превращается в тыкву Слота?)

    (ответить)

  9. v-0987654321 16.08.2025 00:13 # v-0987654321
    https://ibb.co.com/jPjgHT1H

    Пидарастерка,шо с ибалом?

    Ахахахаха арюююю

    (ответить)

  10. tihinya-moiyobir 16.08.2025 00:10 # tihinya-moiyobir
    Кьезу надо оставлять. Норм варик на роль джокера.

    (ответить)

  11. kellborn 16.08.2025 00:09 # kellborn
    Вирц пока просто ввглядит полным провалом. 125 лямов... Если еще Шерки, купленный за 40, завтра ебать будет, то это вообще провалище

    (ответить)

  12. v-0987654321 16.08.2025 00:08 # v-0987654321
    Этикетка просто Зверь еж же

    (ответить)

  13. dexter 16.08.2025 00:08 # dexter
    Лысый уе6ан не шарит ни за тактику, ни за физ подготовку. Проебал по игре разобранному Борнмуту на своем поле. Хуже был только Ходжсон.

    (ответить)

  14. sausage 16.08.2025 00:07 # sausage
    Ну хоть вспомнили, что значит ливерпульский характер, когда ничейка на Энфилде замаячила. А по игре - слишком вальяжно, новички никакие пока, странные замены от Слота, выход Кьезы уже выглядел, как агония. Ну а Салах красавец, с правой исполнил в кои-то веки, настоящий фараон и король!

    (ответить)

  15. hachidio 16.08.2025 00:05 # hachidio
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    С победой, братья.

    (ответить)

  16. imf-tau 16.08.2025 00:05 # imf-tau
    Только АПЛ начали, а геюги уже на своем пригретом месте, уахахахаха.

    (ответить)

  17. griboedov 16.08.2025 00:05 # griboedov
    У Петровича просто неприятности на работе.

    (ответить)

  18. dexter 16.08.2025 00:05 # dexter
    Говнарь на отскоке.

    (ответить)

  19. bembo 16.08.2025 00:05 # bembo
    1 Ливерпуль 1 3
    2 Арсенал 0 0

    пидрали как всегда ахаха)

    (ответить)

  20. zaeba1l 16.08.2025 00:04 # zaeba1l
    Победа! Утерли сопли всем слабохарактерным нытикам...

    (ответить)

