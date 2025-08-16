"Ливерпуль" начал новый сезон с победы над "Борнмутом"
"Ливерпуль" начал защиту титула Премьер-Лиги с домашней победы 4:2 над "Борнмутом".
Главный тренер "красных" Арне Слот выпустил в старте четырех своих летних новичков в лице Джереми Фримпонга, Милоша Керкеза, Флориана Вирца и Уго Экитике.
В стартовом же составе "вишенок" оказалось трое дебютантов: Джордже Петрович, Бафоди Диаките и Адриен Трюффер.
"Ливерпуль" начал матч с пары хороших моментов. Сперва Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга и нанес крученый удар, но Петрович в прыжке отвел угрозу от своих ворот. А затем Виргил Ван Дейк пробил головой неточно с подступов к вратарской.
На 13-й минуте Маркос Сенеси коснулся мяча рукой, но VAR и рефери Энтони Тэйлор не отреагировали. К тому времени "Борнмут" несколько сбил темп и отодвинул игру от своих ворот.
Атакующая игра у хозяев разладилась, но это не помешало им открыть счет на 37-й минуте. Экитике не смог пробросить мяч между ног Сенеси, но благодаря удачному отскоку Уго прошел оппонента и, оказавшись в центре штрафной, поразил ворота — 1:0.
Второй тайм начался с того, что "красные" удвоили свое преимущество. Коди Гакпо подхватил мяч от Экитике на левом краю штрафной, промчался вдоль границы площадки и пробил низом — 2:0.
На 64-й минуте "Борнмут" внезапно огрызнулся молниеносной контратакой, в завершении которой Дэвид Брукс прострелил с левого фланга, а Антуан Семеньо пробил в касание из центра штрафной — 2:1.
"Вишенки" воодушевились и на 76-й минуте провели еще одну контратаку. Семеньо со своей половины поля добрался до границы чужой штрафной и, не замечая Виргила Ван Дейка с Ибраимой Конате, поразил нижний угол ворот — 2:2.
Хозяева не были настроены делиться очками, и их штурм увенчался голом на 88-й минуте. Появившийся на замену Федерико Кьеза пробил с лету по отброшенному к нему в штрафной мячу — 3:2.
В компенсированное время Салах поставил точку в матче. Мохамед подхватил мяч вблизи чужой штрафной, вошел внутрь площадки с левого фланга и, не став делать передачу на партнера, пробил меж двух защитников — 4:2.
Как и матч за Суперкубок Англии, эта игра показала, что после прихода новичков "Ливерпулю" не хватает баланса, особенно в плане оборонительных действий. "Борнмут" по-настоящему показал зубы, но все равно уехал домой ни с чем.
"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче
16.08.2025 00:00
Последние комментарии:
заебок шо лфк выиграл
а то еще опять вышли бы на рынок 300 лямов на очередных флопчиков тратить
(ответить)
Ну смех смехом.
Челси сомнет такой Ливерпуль просто на изи. Особенно если игра будет от соперника. Это прям заметно стало.
(ответить)
продавайте двух КОНЧЕННЫХ долбоебов бандейка и конате
Кьяза топарь дикий
(ответить)
С Защитой худо еще и Гомес в помощь вернулся
Бааааляяя это буеть пздц
(ответить)
Удивительно как скаузеров смяли на контрах и почти подавили на физухе.
Экитике крутой футболист.
Если честно то Слот играет на багаже Клоппа.
Сегодня просто Петрович заруинил в соло игру. Все 4 гола.
Пуль Клоппа просто не давал сопернику ничего сделать вообще, особенно на Энфилде.
(ответить)
Норм судя по xg во 2 тайме Борнмут зубы показал. Кстати чо все говорят, что они никого на цз не купили? Купили ж за дохуя бабок какого-то негра. Сенеси тоже неплохой защ. Сча связи наладят и все ок будет
(ответить)
Пиздец блять. Где нацистская шерстяная бабца, выходи сука! Что там ты пиздела, когда я писал про возможные проблемы с балансом, про слишком атакующие крайки в обороне, про то что ВВД и Конате не смогут подчищать за ними постоянно? Ебаный Дилетант , у которого "все под контролем". Не думай, что Грава спасёт твой жалкий зад.
А если по игре пройтись, то это лютый отскок. Разобранный Борнмут напрягал жёстко моментами. Хорошо хоть пенсы под маской Петровича отправили Санчеса вишенкам. По хорошему нужен хороший полузащитник оборонительного плана, ЦЗ (если 2 , то вообще улёт) , форвард и побольше шанса Кьезе от лысого уебка. Неужели карета Клоппа превращается в тыкву Слота?)
(ответить)
https://ibb.co.com/jPjgHT1H
Пидарастерка,шо с ибалом?
Ахахахаха арюююю
(ответить)
Кьезу надо оставлять. Норм варик на роль джокера.
(ответить)
Вирц пока просто ввглядит полным провалом. 125 лямов... Если еще Шерки, купленный за 40, завтра ебать будет, то это вообще провалище
(ответить)
Этикетка просто Зверь еж же
(ответить)
Лысый уе6ан не шарит ни за тактику, ни за физ подготовку. Проебал по игре разобранному Борнмуту на своем поле. Хуже был только Ходжсон.
(ответить)
Ну хоть вспомнили, что значит ливерпульский характер, когда ничейка на Энфилде замаячила. А по игре - слишком вальяжно, новички никакие пока, странные замены от Слота, выход Кьезы уже выглядел, как агония. Ну а Салах красавец, с правой исполнил в кои-то веки, настоящий фараон и король!
(ответить)
Россия
Путин
Ливерпуль
С победой, братья.
(ответить)
Только АПЛ начали, а геюги уже на своем пригретом месте, уахахахаха.
(ответить)
У Петровича просто неприятности на работе.
(ответить)
Говнарь на отскоке.
(ответить)
1 Ливерпуль 1 3
2 Арсенал 0 0
пидрали как всегда ахаха)
(ответить)
Победа! Утерли сопли всем слабохарактерным нытикам...
(ответить)
