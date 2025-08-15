"Форест" сделал предложение по Рико Льюису

"Ноттингем Форест" сделал предложение о покупке защитника "Манчестер Сити" Рико Льюиса.

Только накануне стало известно, что "Форест" согласовал компенсацию за полузащитника "Сити" Джеймса Макати в размере 30 миллионов фунтов.



А сейчас, сообщает журналист Фабрицио Романо, "Форест" предложил Льюису проследовать за Макати.



"Форест" уже выдвинул свое предложение, продолжая переговоры с "Сити" и самим Льюисом, который сыграл 40 матчей за "горожан" в прошлом сезоне, забив два гола и отдав пять результативных передач.



По информации talkSPORT, "Форест" манит 20-летнего англичанина возможностью играть регулярно и готов удвоить его зарплату.