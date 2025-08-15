"Сандерленд" близок к покупке Мукиеле

"Сандерленд" близок к приобретению правого защитника французского ПСЖ Норди Мукиеле.

Не сумев пробиться в основу ПСЖ, на прошлый сезон Мукиеле был отправлен в аренду в "Байер", где отметился только 10 выходами в стартовом составе в рамках Бундеслиги.



По информации talkSPORT, "Сандерленд" рассматривает Мукиеле своей ключевой трансферной целью, и сейчас новичок Премьер-Лиги вплотную приблизился к согласованию трансфера 27-летнего француза.



При этом "Сандерленд" уже сделал одно предложение по Мукиеле, также способного сыграть центрального защитника, в размере 12 миллионов фунтов.



Добавим, в "Сандерленде" Мукиеле сможет воссоединиться с полузащитником Гранитом Джакой, который был назначен капитаном, не сыграв ни одного официального матча за "черных котов".