"Ливерпуль" приобрел Леони у "Пармы"

"Ливерпуль" объявил о приобретении защитника итальянской Пармы" Джованни Леони за 26 миллионов фунтов плюс бонусы.

Ранее этим летом "Ливерпуль" продал Джарелла Куансу в "Байер", поэтому главному тренеру Арне Слоту потребовался еще один центральный защитник.



Этим игроком для "Ливерпуля" стал Леони, заключив с чемпионами Премьер-Лиги контракт до 2031 года.



По информации Sky Sports, "Ливерпуль" заплатит за 18-летнего итальянца 26 млн. фунтов, а значит траты "красных" на трансферном рынке этим летом составили уже 321.5 млн. фунтов, и это третий самый крупный показатель для любого клуба Премьер-Лиги за одно окно.



Леони только в прошлом сезоне пробился в первую команду "Пармы", сыграв 17 матчей в Серии А. Заполучить Джованни хотели многие итальянские гранды, но "Ливерпуль" оказался расторопнее.



"Я очень рад оказаться здесь. Это настоящая сенсация, и для меня честь быть здесь. Да, я очень взволнован. Я так польщен. Я был очень рад интересу "Ливерпуля". Когда я узнал об этом, то сказал: "Вау, это безумие". Я очень рад", — сказал новый 15-й номер команды Слота.



