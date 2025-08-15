"Лидс" подписал Калверт-Левина

"Лидс" подписал свободным агентом бывшего нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина.

Калверт-Левин выступал за "Эвертон" с 2016 года, однако этим летом Доминик отказался от нового контракта и покинул мерсисайдский клуб свободным агентом.



В итоге Калверт-Левин нашел пристанище в вернувшемся в Премьер-Лигу "Лидсе", с которым заключил соглашение до 2028 года.



28-летний англичанин, который забил 57 голов в 239 матчах Премьер-Лиги, будет призван добавить опыта команде Даниэля Фарке.



"Это возможность для него перезагрузить свою карьеру и достичь прежних высот, когда он играл на выдающемся уровне в Премьер-Лиге. И это большая возможность для нас, потому что мы получили проверенного игрока Премьер-Лиги", — сообщил Фарке.



Добавим, дебютировать за свой новый клуб Калверт-Левин сможет в матче первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона" в ближайший понедельник.