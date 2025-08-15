"Бавария" начала переговоры с "Челси" по Нкунку

Немецкая "Бавария" вступила в переговоры с "Челси" насчет нападающего Кристофера Нкунку.

Несмотря на заметную роль на клубном Чемпионате Мира этим летом, Нкунку так и не удалось ворваться в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески.



С переходом в "Баварию" Нкунку связывали предыдущие недели и месяцы, и вот сейчас, сообщает The Guardian, гранд Бундеслиги инициировал переговоры с "Челси".



"Бавария" предпочитает взять 27-летнего француза, два года назад стоившего "Челси" 52 миллиона фунтов, в аренду с опцией выкупа, но "синие" настаивают на постоянном трансфере.



"Челси" нуждается в продаже Нкунку, чтобы освободить место для Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед" и Хави Симонса из "РБ Лейпциг".