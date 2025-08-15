"Борнмут" близок к покупке Доака

"Борнмут" близок к приобретению вингера "Ливерпуля" Бена Доака за 25 миллионов фунтов.

В данный момент "Борнмут" находится на пороге продажи Данго Уаттара в "Брентфорд" за 42 млн. фунтов. Не успев оформить этот трансфер, "вишенки" уже определили замену, сообщает The Guardian.



Прошлый сезон Доак провел в аренде в "Мидлсбро", где был очень хорош, однако полученная в январе травма бедра досрочно завершила его кампанию.



Продажа Доака обеспечит "Ливерпулю" внушительную прибыль, потому что в 2022 году Бен был приглашен из "Селтика" за компенсацию тренировочного процесса в 600,000 фунтов.



Добавим, 19-летний шотландец был в заявке "Ливерпуля" на матч за Суперкубок Англии против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд, но на поле "Уэмбли" так и не вышел.