Слот видит в "Челси" претендента на титул

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот ожидает, что "Челси" будет претендентом на титул в новом сезоне Премьер-Лиги.

По словам Слота, он ожидал борьбы за титул от "Челси" еще в прошлом сезоне, однако "синие" не смогли стабильно пройти всю дистанцию.



С тех пор "Челси" выиграл Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, а также совершил очередную порцию приобретений, поэтому Слот убежден, что "синие" будут реальным конкурентом "Ливерпуля".



"Я еще в прошлом сезоне ожидал от них этого. На старте сезона у них было нужное мастерство. Они были в гонке после 10 первых матчей. Они все еще были в гонке в декабре".



"У них есть глубина состава и мастерство, а также у них очень хороший тренер, и я думаю, они подтвердили это с помощью завоеванных трофеев в прошлом сезоне".



"Для нас было хорошо, что в прошлом сезоне у них случился сложный период, и поэтому они не смоги сражаться за победу в лиге до конца".



"Но теперь они снова усилились, так что для меня они являются одной из команд, которые поспорят за титул лиги", — сообщил Слот talkSPORT.