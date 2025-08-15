Келлехер объяснил, почему ушел из "Ливерпуля"

Голкипер "Брентфорда" Кувин Келлехер объяснил, почему он ушел из "Ливерпуля" этим летом.

Этим летом "Брентфорд" приобрел Келлехера у "Ливерпуля" за 18 миллионов фунтов на место ушедшего в "Байер" Марка Флеккена.



В "Ливерпуле" Келлехер страховал Алиссона, снискав славу "лучшего второго номера в Премьер-Лиге", однако 26-летний ирландец жаждет доказать, что он может быть хорош и в качестве основного голкипера.



"Конечно, ты слышишь такого рода вещи. Слушайте, я думаю, это приятный комплимент, до некоторой степени. Я много играл в прошлом сезоне, а также в сезоне до этого, поэтому, думаю, для меня естественным развитием — и я стремился к этому несколько лет — было стать первым номером".



"Это хороший комплимент, но теперь я хочу быть первым номером и показать людям, что я весьма хорош и в качестве первого номера", — сообщил Келлехер The Telegraph.