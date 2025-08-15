1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 15 августа, поединком "Ливерпуля" и "Борнмута" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — БОРНМУТ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" выиграл 11 из 12 последних матчей Премьер-Лиги против "Борнмута", за исключением выездного поражения 1:0 в марте 2023. "Вишенки" набрали лишь одно очко из 24 возможных на поле "красных" в чемпионате (0 побед, 1 ничья, 7 поражений).



В 12 предыдущих сезонах Премьер-Лиги "Ливерпуль" не проигрывал свой первый матч (9 побед, 3 ничьи). В 33 последних кампаниях английского первенства действующий чемпион лишь трижды стартовал с поражения (26 побед, 4 ничьи).



"Борнмут" избегал поражения в первом туре в семи предыдущих сезонах (3 победы, 4 ничьи). "Вишенки" завершили прошлую кампанию победой 2:0 над "Лестером", но выиграть два матча подряд в Премьер-Лиге им не удается с января.



"Ливерпуль" сможет задействовать полузащитника Райана Гравенберха, который из-за рождения ребенка пропустил матч за Суперкубок Англии. Джо Гомес едва возобновил тренировки и, как и Конор Брэдли, находится под вопросом.



Среди потерь "Борнмута" значатся Льюис Кук, Райан Кристи, Джастин Клюйверт и Энес Унал. Луис Синистерра залечил свое бедро. Данго Уаттара переходит в "Брентфорд".