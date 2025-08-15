1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу, 15 августа, поединком "Ливерпуля" и "Борнмута" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛИВЕРПУЛЬ — БОРНМУТ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" выиграл 11 из 12 последних матчей Премьер-Лиги против "Борнмута", за исключением выездного поражения 1:0 в марте 2023. "Вишенки" набрали лишь одно очко из 24 возможных на поле "красных" в чемпионате (0 побед, 1 ничья, 7 поражений).
В 12 предыдущих сезонах Премьер-Лиги "Ливерпуль" не проигрывал свой первый матч (9 побед, 3 ничьи). В 33 последних кампаниях английского первенства действующий чемпион лишь трижды стартовал с поражения (26 побед, 4 ничьи).
"Борнмут" избегал поражения в первом туре в семи предыдущих сезонах (3 победы, 4 ничьи). "Вишенки" завершили прошлую кампанию победой 2:0 над "Лестером", но выиграть два матча подряд в Премьер-Лиге им не удается с января.
"Ливерпуль" сможет задействовать полузащитника Райана Гравенберха, который из-за рождения ребенка пропустил матч за Суперкубок Англии. Джо Гомес едва возобновил тренировки и, как и Конор Брэдли, находится под вопросом.
Среди потерь "Борнмута" значатся Льюис Кук, Райан Кристи, Джастин Клюйверт и Энес Унал. Луис Синистерра залечил свое бедро. Данго Уаттара переходит в "Брентфорд".
15.08.2025 13:00
Последние комментарии:
У Гравенберха же дисквалификация из-за красной карточки в последнем матче прошлого сезона
Прогнозы АПЛ 2025/2026
https://gist.github.com/lfc-krr/dbe60cef5c9755b34ee7fcdde5a52156
Делайте ваши прогнозы на сезон...
П.С. Еще никто и ни разу не отгадал 4ку
Английский хавбек Конор Галлахер, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», может вернуться на туманный Альбион. Об этом сообщает Fichajes. Согласно данным журналистов, в трансфере 25-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Боссы столичного коллектива готовы заплатить за игрока 50 миллионов евро.
Шпоры чёт неплохо усиливаются: Кудус, Дансо, Тель... если ещё Галлахера возьмут то серьёзный соперник будет за 4-ку, учитывая нового тренера.
Ну если Ливерпуль сегодня сыграет так же беззубо, как с КП, и не накрячит Борнмут, который всю основу в защите продал, да ещё Клюверт недоступен, то совсем всё плохо. Надежда, что Гравенберх добавит стройности и смысла в игре в центре.
Йес, АПЛочка начинается!
так себе матч открытия.
борнмут на равне с брентфордов самые мертвые команды из костяка прошлогодней лиги...всех продали, никого не купили....тут изи для подзалупаля, увы
подзалупаль будет обоссан
