1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Ливерпуль В пятницу, 15 августа, поединком "Ливерпуля" и "Борнмута" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — БОРНМУТ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ливерпуль" выиграл 11 из 12 последних матчей Премьер-Лиги против "Борнмута", за исключением выездного поражения 1:0 в марте 2023. "Вишенки" набрали лишь одно очко из 24 возможных на поле "красных" в чемпионате (0 побед, 1 ничья, 7 поражений).

В 12 предыдущих сезонах Премьер-Лиги "Ливерпуль" не проигрывал свой первый матч (9 побед, 3 ничьи). В 33 последних кампаниях английского первенства действующий чемпион лишь трижды стартовал с поражения (26 побед, 4 ничьи).

"Борнмут" избегал поражения в первом туре в семи предыдущих сезонах (3 победы, 4 ничьи). "Вишенки" завершили прошлую кампанию победой 2:0 над "Лестером", но выиграть два матча подряд в Премьер-Лиге им не удается с января.

"Ливерпуль" сможет задействовать полузащитника Райана Гравенберха, который из-за рождения ребенка пропустил матч за Суперкубок Англии. Джо Гомес едва возобновил тренировки и, как и Конор Брэдли, находится под вопросом.

Среди потерь "Борнмута" значатся Льюис Кук, Райан Кристи, Джастин Клюйверт и Энес Унал. Луис Синистерра залечил свое бедро. Данго Уаттара переходит в "Брентфорд".




Последние комментарии:




  1. wajcik 15.08.2025 14:07 # wajcik
    У Гравенберха же дисквалификация из-за красной карточки в последнем матче прошлого сезона

    (ответить)

  2. lfc-krr 15.08.2025 13:38 # lfc-krr
    Прогнозы АПЛ 2025/2026
    https://gist.github.com/lfc-krr/dbe60cef5c9755b34ee7fcdde5a52156

    Делайте ваши прогнозы на сезон...
    П.С. Еще никто и ни разу не отгадал 4ку

    (ответить)

  3. sausage 15.08.2025 13:26 # sausage
    Английский хавбек Конор Галлахер, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», может вернуться на туманный Альбион. Об этом сообщает Fichajes. Согласно данным журналистов, в трансфере 25-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Боссы столичного коллектива готовы заплатить за игрока 50 миллионов евро.

    Шпоры чёт неплохо усиливаются: Кудус, Дансо, Тель... если ещё Галлахера возьмут то серьёзный соперник будет за 4-ку, учитывая нового тренера.

    (ответить)

  4. sausage 15.08.2025 13:13 # sausage
    Ну если Ливерпуль сегодня сыграет так же беззубо, как с КП, и не накрячит Борнмут, который всю основу в защите продал, да ещё Клюверт недоступен, то совсем всё плохо. Надежда, что Гравенберх добавит стройности и смысла в игре в центре.
    Йес, АПЛочка начинается!

    (ответить)

  5. bembo 15.08.2025 13:05 # bembo
    так себе матч открытия.

    борнмут на равне с брентфордов самые мертвые команды из костяка прошлогодней лиги...всех продали, никого не купили....тут изи для подзалупаля, увы

    (ответить)

  6. meshuggah 15.08.2025 13:00 # meshuggah
    подзалупаль будет обоссан

    (ответить)

