"Челси" договорился с Кукурельей о новом контракте

Марк Кукурелья "Челси" достиг договоренности со своим защитником Марком Кукурельей о новом контракте.

В 2022 году "Челси" заплатил "Брайтону" 63 миллиона фунтов за Кукурелью, и долгое время Марк не оправдывал свой ценник.

Однако постепенно 27-летний испанец утвердился в качестве ключевого игрока и лидера раздевалки "Челси".

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отводит Кукурелье важную роль в настоящем, а также в будущем, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что стороны уже согласовали продление сотрудничества.

Добавим, Кукурелья сыграл 36 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.




Автор mihajlo   

Дата 15.08.2025 12:00

