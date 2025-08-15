"Челси" договорился с Кукурельей о новом контракте
"Челси" достиг договоренности со своим защитником Марком Кукурельей о новом контракте.
В 2022 году "Челси" заплатил "Брайтону" 63 миллиона фунтов за Кукурелью, и долгое время Марк не оправдывал свой ценник.
Однако постепенно 27-летний испанец утвердился в качестве ключевого игрока и лидера раздевалки "Челси".
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отводит Кукурелье важную роль в настоящем, а также в будущем, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что стороны уже согласовали продление сотрудничества.
Добавим, Кукурелья сыграл 36 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.
Заслуженно, для чемпиона Европы и мира, лучший лз в апл
