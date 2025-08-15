Хадсон-Одои близок к новому контракту с "Форест"

Вингер Каллум Хадсон-Одои близок к согласованию нового контракта с "Ноттингем Форест".

Хадсон-Одои выступает за "Форест" после своего перехода из "Челси" в 2023 году. Расставание с родным клубом позволило Каллуму обрести регулярную игровую практику.



За два сезона на "Сити Граунд" 24-летний англичанин сыграл 70 матчей, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.



Действующий контракт Хадсон-Одои истекает уже следующим летом, однако Каллум не собирается уходить из "Форест", несмотря на интерес других клубов, включая "Бешикташ".



По информации The Athletic, переговоры Хадсон-Одои и "Форест" о новом контракте находятся на завершающей стадии.