Хадсон-Одои близок к новому контракту с "Форест"
Вингер Каллум Хадсон-Одои близок к согласованию нового контракта с "Ноттингем Форест".
Хадсон-Одои выступает за "Форест" после своего перехода из "Челси" в 2023 году. Расставание с родным клубом позволило Каллуму обрести регулярную игровую практику.
За два сезона на "Сити Граунд" 24-летний англичанин сыграл 70 матчей, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.
Действующий контракт Хадсон-Одои истекает уже следующим летом, однако Каллум не собирается уходить из "Форест", несмотря на интерес других клубов, включая "Бешикташ".
По информации The Athletic, переговоры Хадсон-Одои и "Форест" о новом контракте находятся на завершающей стадии.
15.08.2025 11:00
