"Рома" уверена в сделке по Санчо

Итальянская "Рома" уверена в приглашении вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Накануне стало известно, что "Юнайтед" получил предложение от "Ромы" насчет Санчо, который после возвращения из аренды в "Челси" был вынужден тренироваться индивидуально.



Журналист Фабрицио Романо уточняет, что "Рома" выразила готовность взять Санчо в аренду на сезон 2025/26 с обязательством по выкупу за 20 миллионов фунтов.



На данный момент это лучшее предложение, поступившее "Юнайтед" по Санчо, поэтому "Рома" всецело ожидает получить зеленый свет на оформление трансфера.



"Рома" уже договаривается с лагерем 25-летнего игрока сборной Англии насчет зарплаты.