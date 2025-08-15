"Рома" уверена в сделке по Санчо
Итальянская "Рома" уверена в приглашении вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
Накануне стало известно, что "Юнайтед" получил предложение от "Ромы" насчет Санчо, который после возвращения из аренды в "Челси" был вынужден тренироваться индивидуально.
Журналист Фабрицио Романо уточняет, что "Рома" выразила готовность взять Санчо в аренду на сезон 2025/26 с обязательством по выкупу за 20 миллионов фунтов.
На данный момент это лучшее предложение, поступившее "Юнайтед" по Санчо, поэтому "Рома" всецело ожидает получить зеленый свет на оформление трансфера.
"Рома" уже договаривается с лагерем 25-летнего игрока сборной Англии насчет зарплаты.
