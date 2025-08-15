Слот привел Салаха в пример Вирцу

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его новичок Флориан Вирц должен достичь стандартов Мохамеда Салаха, чтобы оправдать свой впечатляющий ценник.

Этим летом "Ливерпуль" приобрел Вирца у "Байера" по сделке стоимость 116 миллионов фунтов, сделав Флориана самым дорогим приобретением в своей истории.



Слот надеется, что Вирц станет для "Ливерпуля" столь же знаковым приобретением, как Виргил Ван Дейк и Алиссон, однако Арне предупреждает, что Флориану потребуется играть на стабильно высоком уровне, как это делает Салах.



"Сможет ли Вирц вывести "Ливерпуль" на следующий уровень? Я лишь смогу ответить на это в предстоящие годы. Все, что мы от него ожидаем, очень позитивно, но ожидания и реальность могут различаться".



"Почему Месси, Роналду и Мо так высоко ценятся? Потому что они всегда в форме. Они в форме в каждом матче, и это первое, что Вирц должен показать в лиге вроде нашей. Если он сможет оставаться в форме, тогда наши фанаты увидят замечательные моменты".



"Ливерпуль" уже делал это прежде. Мы потратили так много денег на Алиссона и Виргила, и я думаю, с учетом инфляции это приобретение того же уровня. Обычно мы делаем такие приобретения. Но также мы продаем игроков. Чтобы делать такие приобретения, нам приходится продавать игроков".



"Он является игроком другого профиля, нежели у нас есть. Этого мы и хотели — добавить другой профиль, нежели добавить то, что у нас уже есть. Это очень позитивно, что мы смогли заполучить столь классного игрока, но "Ливерпуль" всегда мог приглашать такого рода игроков", — цитирует Слота The Guardian.