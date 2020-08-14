"Форест" согласовал стоимость Хатчинсона

Омари Хатчинсон "Ноттингем Форест" согласовал компенсацию за вингера "Ипсвича" Омари Хатчинсона в размере 37.5 млн. фунтов.

"Ипсвич" только прошлым летом приобрел Хатчинсона у "Челси" за 22.5 млн. фунтов, и с тех пор Омари забил три гола и отдал две результативные передачи в 32 во всех соревнованиях за команду Кирана Маккенны.

Усилий Хатчинсона оказалось недостаточно, чтобы "Ипсвич" удержался в Премьер-Лиге, и теперь 21-летний англичанин может покинуть "Портман Роуд".

Как сообщает talkSPORT, "Ипсвич" принял предложение "Форест", и теперь Хатчинсон должен решить, хочет ли он присоединиться к "лесникам" и сыграть в Лиге Европы.

Если сделка состоится, то "Челси" как бывший клуб Хатчинсона получит свою долю в размере около 9 млн. фунтов.




14.08.2025 23:00

  1. kily 14.08.2025 23:59 # kily
    Ну что суммы нереальные за игрока, который абсолютно ничего не показал.

    (ответить)

  2. thegodfather 14.08.2025 23:19 # thegodfather
    Вуахахах, 25 процентов в казну императоров

    Сюююда ахахха бизнескарим!!!!

    (ответить)

