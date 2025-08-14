Главный тренер "Брентфорда" Кит Эндрюс подтвердил, что нападающий Йоан Висса пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги.

На текущей неделе Висса тренировался отдельно от первой команды "Брентфорда". Йоан зол на свой клуб, который не спешит отпускать его в "Ньюкасл", требуя 40 миллионов фунтов.



Эндрюс понимает, что сейчас 29-летний игрок сборной ДР Конго не в лучшем состоянии, чтобы сыграть против "Ноттингем Форест" в ближайшее воскресенье.



"Это был очень рваный предсезонный период — думаю, вы осведомлены об интересе к Йоану. Я занял очень четкую позицию. Будучи тренером, я хочу обладать Йоаном, хочу обладать им как частью команды. Так я смотрю на будущее, но я очень понимаю его ситуацию. У меня очень хорошие отношения с ним, и это не изменится, но мы должны быть сосредоточены на игроках, которые готовы сыграть и проявить себя в воскресенье. Не думаю, что Йоан готов для этого. Йоан не примет участия в матче в воскресенье", — цитирует Эндрюса The Guardian.