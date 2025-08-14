Джака назначен капитаном "Сандерленда"

Полузащитник Гранит Джака был подтвержден новым капитаном "Сандерленда".

"Сандерленд" только пару недель назад приобрел 32-летнего Джаку, потратив 17.3 млн. фунтов на приглашение бывшего капитана "Арсенала" из "Байера".



Помимо "Арсенала" Джака также носил повязку в менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Швейцарии, поэтому главному тренеру "черных котов" Режису Ле Бри легко далось решение о назначении Гранита капитаном в преддверии нового сезона.



"Я невероятно горжусь тем, что стал капитаном этого клуба и этой команды. Я надеюсь проявлять свои лидерские качества на поле и за его пределами, помогая своим партнерам по команде на тренировочном поле и везде в клубе".



"Стать частью истории "Сандерленда" и оказаться в одном ряду с носившими повязку до меня именами — это честь. Люди, которые знают меня, точно знают, что они получат. Я очень требователен. Я — победитель, я хочу побеждать, и я ожидают того же от своих партнеров по команде", — сообщил Джака.