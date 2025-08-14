Спенс заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Джед Спенс Крайний защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс заключил со своим клубом новый контракт до 2029 года.

"Тоттенхэм" приобрел Спенса у "Мидлсбро" еще в июле 2022, однако Джеду потребовалось совершить командировки в "Ренн", "Лидс" и "Дженоа", прежде чем он закрепился в первой команде "шпор".

Со временем 25-летний англичанин стал просто незаменимым игроком для "Тоттенхэма", сыграв 90 минут в 19 из 22 матчей "шпор" в Премьер-Лиге с 15 декабря.

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк возлагает большие надежды на Спенса, свидетельством чему стал второй для Джеда менее чем за год новый контракт, сообщает Evening Standard.




