Спенс заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"
Крайний защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс заключил со своим клубом новый контракт до 2029 года.
"Тоттенхэм" приобрел Спенса у "Мидлсбро" еще в июле 2022, однако Джеду потребовалось совершить командировки в "Ренн", "Лидс" и "Дженоа", прежде чем он закрепился в первой команде "шпор".
Со временем 25-летний англичанин стал просто незаменимым игроком для "Тоттенхэма", сыграв 90 минут в 19 из 22 матчей "шпор" в Премьер-Лиге с 15 декабря.
Новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк возлагает большие надежды на Спенса, свидетельством чему стал второй для Джеда менее чем за год новый контракт, сообщает Evening Standard.
14.08.2025 20:00
