"Ньюкасл" согласовал компенсацию за Джейкоба Рэмси

"Ньюкасл" достиг договоренности с "Астон Виллой" о приобретении полузащитника Джейкоба Рэмси.

Как сообщает The Athletic, "Вилла" согласилась отпустить Рэмси в "Ньюкасл" за 39 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов клубы предусмотрели в виде бонусов, причем это будут труднодостижимые бонусы.



Уже сегодня, в четверг, 24-летний англичанин отправится в Бирмингем на медобследование, а условия личного контракта будут согласованы в ближайшие 24 часа.



Рэмси выбрал "Ньюкасл" как свое наиболее предпочтительное направление, несмотря на интерес ряда других клубов, включая "Вест Хэм".



Продажа Рэмси поможет "Вилле" с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и УЕФА, потому что Джейкоб является собственным воспитанником клуба, и все деньги с его продажи будут зачтены в качестве чистой прибыли.



С момента своего дебюта за "Виллу" в сентябре 2020 Рэмси сыграл 167 матчей, включая 45 в прошлом сезоне.