"Тоттенхэм" готовит предложение по Эзе

"Тоттенхэм" решился на покупку Эберечи Эзе и сейчас готовит свое стартовое предложение по вингеру "Кристал Пэлас".

По информации talkSPORT, "Тоттенхэм" рассматривает Эзе на роль 10-го номера, поэтому интерес "шпор" к Эберечи существует отдельно от вингера "Манчестер Сити" Савиньо.



"Тоттенхэм" уже убедился, что Эзе открыт к этому переходу. Эберечи хочет остаться в Лондоне и играть в Лиге Чемпионов, и "шпоры" могут ему это обеспечить.



Поэтому сейчас "Тоттенхэм" готовит официальное предложение и надеется на скорейшее согласование сделки, чтобы опередить "Арсенал", также проявлявший интерес к 27-летнему игроку сборной Англии.



Источник добавляет, что "Тоттенхэм" предложит менее тех 68 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте Эзе в качестве отступных. Сумма будет ближе к 55 млн. фунтов, за которые "шпоры" приобрели Мохаммеда Кудуса у "Вест Хэма" этим летом.