"Юнайтед" получил предложение от "Ромы" по Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" получил предложение об итальянской "Ромы" насчет вингера Джейдона Санчо.

Прошлый сезон Санчо отыграл за "Челси" на правах аренды, но, не сумев договориться с "синими" о постоянном контракте, летом вернулся в "Юнайтед", чтобы искать новое пристанище.

BBC не раскрывает суть выдвинутого "Ромой" предложения и не уточняет, было бы оно принято, хотя The Times утверждает, что речь идет только о попытке взять Санчо в аренду.

Интерес к Санчо также сохраняет "Ювентус", который, в отличие от "Ромы", может предложить 25-летнему англичанину возможность сыграть в Лиге Чемпионов.

В борьбу за Санчо все еще может вступить и "Бешикташ", чей главный тренер Оле Гуннар Сульшер приобрел Джейдона в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов из дортмундской "Боруссии" в 2021 году.




Дата 14.08.2025 17:00

  1. black-sumrak1990 14.08.2025 18:01 # black-sumrak1990
    У него контракт истекает в 26 году, но есть опция продления на год. Чтобы не ушёл БЕСПЛАТНО, нужно либо продлевать и спихивать в аренду с обязательным выкупом, либо оформлять постоянный трансфер.

