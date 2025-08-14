"Юнайтед" получил предложение от "Ромы" по Санчо
"Манчестер Юнайтед" получил предложение об итальянской "Ромы" насчет вингера Джейдона Санчо.
Прошлый сезон Санчо отыграл за "Челси" на правах аренды, но, не сумев договориться с "синими" о постоянном контракте, летом вернулся в "Юнайтед", чтобы искать новое пристанище.
BBC не раскрывает суть выдвинутого "Ромой" предложения и не уточняет, было бы оно принято, хотя The Times утверждает, что речь идет только о попытке взять Санчо в аренду.
Интерес к Санчо также сохраняет "Ювентус", который, в отличие от "Ромы", может предложить 25-летнему англичанину возможность сыграть в Лиге Чемпионов.
В борьбу за Санчо все еще может вступить и "Бешикташ", чей главный тренер Оле Гуннар Сульшер приобрел Джейдона в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов из дортмундской "Боруссии" в 2021 году.
У него контракт истекает в 26 году, но есть опция продления на год. Чтобы не ушёл БЕСПЛАТНО, нужно либо продлевать и спихивать в аренду с обязательным выкупом, либо оформлять постоянный трансфер.
