"Юнайтед" получил предложение от "Ромы" по Санчо

"Манчестер Юнайтед" получил предложение об итальянской "Ромы" насчет вингера Джейдона Санчо.

Прошлый сезон Санчо отыграл за "Челси" на правах аренды, но, не сумев договориться с "синими" о постоянном контракте, летом вернулся в "Юнайтед", чтобы искать новое пристанище.



BBC не раскрывает суть выдвинутого "Ромой" предложения и не уточняет, было бы оно принято, хотя The Times утверждает, что речь идет только о попытке взять Санчо в аренду.



Интерес к Санчо также сохраняет "Ювентус", который, в отличие от "Ромы", может предложить 25-летнему англичанину возможность сыграть в Лиге Чемпионов.



В борьбу за Санчо все еще может вступить и "Бешикташ", чей главный тренер Оле Гуннар Сульшер приобрел Джейдона в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов из дортмундской "Боруссии" в 2021 году.