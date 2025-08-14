"Форест" предложил 26 млн. фунтов за Калимуэндо

"Ноттингем Форест" сделал предложение в 26 миллионов фунтов о покупке нападающего французского "Ренно Арно Калимуэндо.

Ранее Калимуэндо также сватали в "Брентфорд", однако "Форест" первым обозначил свой интерес к 23-летнему французу.



Желание "Форест" приобрести Калимуэндо не в последнюю очередь связано с тем, что "лесники" были повышены до Лиги Европы, где они заменили выбывшего в Лигу Конференций "Кристал Пэлас".



В прошлом сезоне Калимуэндо забил 18 голов, что помогло "Ренну" занять 12-е место в Лиге 1. А в 2024 Арно завоевал со сборной Франции серебро на Олимпийских играх в Париже.



Этим летом "Форест" уже приобрел одного нападающего, пригласив Игоря Жезуса из "Ботафого" за 10 млн. фунтов.