Уилшир отказался возглавить команду "Арсенала" U-21

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир отказался возглавить команду "канониров" U-21.

Завершив игровую карьеру в 2022, Уилшир провел два года в качестве тренера команды "Арсенала" U-18.



В октябре 2024 Уилшир покинул "Арсенал", чтобы стать ассистентом Йоханнеса Торупа в "Норвиче" из Чемпионшипа. Джек даже исполнял обязанности главного тренера "канареек" в концовке прошлого сезона.



Летом Уилшир рассматривался на должность рулевого "Норвича" на постоянной основе, но клуб с "Кэрроу Роуд" предпочел ему Лиама Мэннинга, после чего Джек ушел.



И хотя в данный момент Уилшир находится без клуба, Джек отказался вернуться в "Арсенал" для работы с командой U-21. Как сообщает BBC, 33-летний англичанин сосредоточен на развитии своей карьеры как самостоятельного специалиста.