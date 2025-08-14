Терри призвал "Челси" побороться за титул Премьер-Лиги

Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри считает, что "синие" должны побороться за титул Премьер-Лиги в предстоящем сезоне.

В прошлом году главный тренер "Челси" Энцо Мареска навлек на себя возмущение фанатов своего клуба, когда сказал, что не видит "синих" среди претендентов на титул.

Терри ценит эту честность и чувствует, что с тех пор "Челси" значительно окреп и теперь готов к участию в чемпионской гонке.

"Мне очень понравилась честность со стороны тренера, потому что то был ясный посыл игрокам: "Мы еще не готовы".

"Если сейчас тренер зайдет в эту раздевалку и скажет "у нас есть шансы в этом году", игроки подумают, что у них действительно есть шансы. Поэтому, думаю, в этом году посыл будет другим".

"Тренер был осторожен, потому что в прошлом году у нас была молодая команда, немного нестабильная. В данный момент очевидно, что мы крепнем и движемся в правильном направлении".

"Я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что хочу ждать еще пять лет следующего титула Премьер-Лиги. Мы должны начать сезон со 100-процентным настроем на то, чтобы постараться выиграть лигу в этому году".

"Я говорю это без тени сомнения. Но есть и другие большие претенденты".

"Вы сражаетесь до самого конца, пока это не станет невозможно. В прошлом сезоне "Ливерпуль" был слишком хорош и заслуженно выиграл Премьер-Лигу. Мы снова должны в этом участвовать", — сообщил Терри The Sun.




