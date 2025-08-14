Игроки "Челси" пожертвуют свои бонусы семье Жоты

Игроки "Челси" приняли решение передать часть своих бонусов за победу на клубном Чемпионате Мира семье нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

В прошлом месяце, когда "Челси" продвигался к своему триумфу на турнире ФИФА в Соединенных Штатах, Жота вместе со своим братом разбился на автомобиле в Испании.



Победа на клубном Чемпионате Мира обеспечила "Челси" призовые в размере 84.4 млн. фунтов, из которых клуб выделил на бонусы 11.4 млн. фунтов, чтобы поровну разделить между своими игроками, выступившими на турнире.



Бонус каждого игрока "Челси" составил свыше 500,000 долларов (368,000 фунтов), без учета отчислений на налоги и страховку.



Как сообщает The Athletic, совместным решением клуба и игроков "Челси" было принято решение добровольно передать долю из указанных бонусов семье двух погибших коллег.