Игроки "Челси" пожертвуют свои бонусы семье Жоты
Игроки "Челси" приняли решение передать часть своих бонусов за победу на клубном Чемпионате Мира семье нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.
В прошлом месяце, когда "Челси" продвигался к своему триумфу на турнире ФИФА в Соединенных Штатах, Жота вместе со своим братом разбился на автомобиле в Испании.
Победа на клубном Чемпионате Мира обеспечила "Челси" призовые в размере 84.4 млн. фунтов, из которых клуб выделил на бонусы 11.4 млн. фунтов, чтобы поровну разделить между своими игроками, выступившими на турнире.
Бонус каждого игрока "Челси" составил свыше 500,000 долларов (368,000 фунтов), без учета отчислений на налоги и страховку.
Как сообщает The Athletic, совместным решением клуба и игроков "Челси" было принято решение добровольно передать долю из указанных бонусов семье двух погибших коллег.
14.08.2025 12:00
Последние комментарии:
Ну хоть теперь купят себе нормальные шины, которые дорогу держат, бедняжки…
Надеюсь, что хотя бы разделили 90 на 10 в пользу семьи младшего менее обеспеченного брата, а не поровну
Браво, молодцы. Ведь в итоге все - одна большая семья. Поступок, действительно, достойный.
Браво, молодцы. Ведь в итоге все - одна большая семья. Поступок, действительно, достойны.
Типо деньги "скрасят" утрату близкого человека?? Или с утратой кормильца?
поступок ИМПЕРАТОРСКИЙ
но его ценнось спорная.
Миллионеры переводят бабки миллионерам, чтобы те не так сильно грустили по Жоте? Ща если каждый клуб АПЛ скинет такие бабки семье Жоты, то семье Жоты можно впринципе на пару поколений вперед накупить имущества, квартир, домов и т.д.
На Исака скинулись?
Красиво, молодцы.
Благородный поступок
Кучка миллионеров переводит бабло другим миллионерам, чтоб тем не пришлось продавать лишний бентли..
спасибо пенсам <3
Императорский поступок
