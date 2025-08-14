Игроки "Челси" пожертвуют свои бонусы семье Жоты

Игроки Челси Игроки "Челси" приняли решение передать часть своих бонусов за победу на клубном Чемпионате Мира семье нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

В прошлом месяце, когда "Челси" продвигался к своему триумфу на турнире ФИФА в Соединенных Штатах, Жота вместе со своим братом разбился на автомобиле в Испании.

Победа на клубном Чемпионате Мира обеспечила "Челси" призовые в размере 84.4 млн. фунтов, из которых клуб выделил на бонусы 11.4 млн. фунтов, чтобы поровну разделить между своими игроками, выступившими на турнире.

Бонус каждого игрока "Челси" составил свыше 500,000 долларов (368,000 фунтов), без учета отчислений на налоги и страховку.

Как сообщает The Athletic, совместным решением клуба и игроков "Челси" было принято решение добровольно передать долю из указанных бонусов семье двух погибших коллег.




Жота, клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль, Челси

Дата 14.08.2025 12:00

  1. vagifspurs 14.08.2025 13:28 # vagifspurs
    Ну хоть теперь купят себе нормальные шины, которые дорогу держат, бедняжки…

  2. farot 14.08.2025 13:21 # farot
    Надеюсь, что хотя бы разделили 90 на 10 в пользу семьи младшего менее обеспеченного брата, а не поровну

  3. opt1k 14.08.2025 13:12 # opt1k
    Браво, молодцы. Ведь в итоге все - одна большая семья. Поступок, действительно, достойный.

  4. opt1k 14.08.2025 13:11 # opt1k
  5. makeewadim 14.08.2025 13:00 # makeewadim
    Типо деньги "скрасят" утрату близкого человека?? Или с утратой кормильца?

  6. bembo 14.08.2025 12:38 # bembo
    поступок ИМПЕРАТОРСКИЙ

    но его ценнось спорная.

    Миллионеры переводят бабки миллионерам, чтобы те не так сильно грустили по Жоте? Ща если каждый клуб АПЛ скинет такие бабки семье Жоты, то семье Жоты можно впринципе на пару поколений вперед накупить имущества, квартир, домов и т.д.

  7. turist 14.08.2025 12:20 # turist
    На Исака скинулись?

  8. vovandersar 14.08.2025 12:17 # vovandersar
    Красиво, молодцы.

  9. heyoung 14.08.2025 12:14 # heyoung
    Благородный поступок

  10. redfred 14.08.2025 12:10 # redfred
    Кучка миллионеров переводит бабло другим миллионерам, чтоб тем не пришлось продавать лишний бентли..

  11. vandybek 14.08.2025 12:07 # vandybek
    спасибо пенсам <3

  12. qess 14.08.2025 12:07 # qess
    Императорский поступок

