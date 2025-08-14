Светская хроника за четверг
"Интер" заинтересовался Кристофером Нкунку. Харви Эллиотт — цель номер один "Кристал Пэлас". Рой Кин снова станет дедушкой. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Манчестер Сити" может увести атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Хави Симонса из под носа у "Челси". (talkSPORT)
"Интер" проявил интерес к нападающему "Челси" Кристоферу Нкунку как к альтернативе Адемоле Лукману из "Аталанты". (Sky Sport Germany)
"Манчестер Юнайтед" ожидает, что "Челси" выдвинет предложение о покупке Алехандро Гарначо, однако "синие" рассчитывают заплатить за аргентинского вингера значительно меньше запрошенных 50 миллионов фунтов. (Sky Sports)
Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим настаивает на покупке полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба. (The Independent)
"Бешикташ" внимательно следит за вингером "Юнайтед" Джейдоном Санчо. (TEAMtalk)
Нападающий Расмус Хейлунд все больше склоняется к уходу из "Юнайтед" этим летом. (Gazzetta dello Sport)
Полузащитник "Брайтона" Мэтт О'Райли заинтересован в переходе в "Ювентус", где он может заменить Дугласа Луиса. (Fabrizio Romano)
"Рома", "Бешикташ" и саудовские клубы заинтересованы в вингере "Астон Виллы" Леоне Бэйли. (The Athletic)
"Фулхэм" готов обновить свой трансферный рекорд ради покупки вингера "Шахтера" Кевина. (Sky Sports)
Отклонив три предложения "Эвертона" о покупке вингера Тайлера Диблинга, "Саутгемптон" сделал "ирискам" встречное предложение. (Sky Sport Germany)
"Ницца" ведет переговоры о покупке нападающего "Кристал Пэлас" Одсонна Эдуара. (Footmercato)
"Пэлас" сделал полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта своей целью номер один. (The Sun)
"Ньюкасл" определил нападающего "Пэлас" Жан-Филиппа Матета в качестве своей цели номер один на случай ухода Александера Исака. (Rudy Galetti)
"Фулхэм" не готов продать нападающего Родриго Муниса, отклонив предложение "Аталанты" в 34 млн. фунтов. (Evening Standard)
Другое
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не приехал в Удине на матч за Суперкубок Европы против ПСЖ, потому что отдает свою дочь в университет в США. (Football.London)
Вингер "Тоттенхэма" Матис Тель подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения от ПСЖ. (Sky Sports)
Легенда "Юнайтед" Денис Лоу, который умер в январе, оставил своим наследникам состояние в 2 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Бывший капитан "Юнайтед" Рой Кин станет дедушкой во второй раз. (talkSPORT)
***** ****** признался, что болел за «Арсенал» из-за Тьерри Анри.
«Я знал «Челси» благодаря [Дидье] Дрогба и прочим. Понимаете, [Николя] Анелька и все остальные – вот кто мне нравился.
Но это был не клуб моей мечты. Говорю об этом сейчас, но люди это знают.
Я был фанатом «Реала» и Тьерри Анри. Так что изначально мне нравился «Арсенал». Я вырос с «канонирами»
Ехехехехе
Chelsea to give share of Club World Cup player bonuses to family of Diogo Jota, Andre Silva
Честно - ху1ня полная. Ладно ливер, их о язаность по зп перед игроком
Но это вот зачем? В мире куча людей, которым ети деньги нужнее!!
Семье миллионеров дадут дополнительные миллионы, чтобы потеря жоты быстрее забылась или что! Жоту не вернешь... Но накуя итак богатым людям еще дополнительные миллионы с дронов спускать?
Лучше бы на русорез кинули
Леони наш! Нужен еще один ЦЗ. Хьюз делай!
Нкунька очередной трансферный провал черножопси, а ведь как и всегда такие дифирамбы пели этому негритенку
Блять соскучился по футболу.. а тут опять Жека -6 дырок и прочая Мразота..((( Не про футбол..(( Как же запущено..((( Есть то что не лечиться....!!!
Леви знал что Петунхэм обосрётся )
Кто-нить создавал в ыы лигу? По-брацки поделитесь
Вот лига для элиты (оркам чур не вступать):
https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/yetnz1
Эту обезьяну на Теле за такое исполнение пенальти и удручающую игру во время матча нужно отдавать в Чемпионшип в аренду. Вообще накуя его выкупили, я этого никак не могу понять, просто ноль интеллекта у этого пидо1ра
